“Ojalá que hablara”: AMLO pide que Azucena Uresti explique su salida de Milenio

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a la periodista Azucena Uresti explicar su salida de la televisora Milenio, después de que tras su renuncia a la programa nocturno de noticias, diera a entender que acusaba al Gobierno de presuntamente censurar a la prensa.

Te puede interesar: Azucena Uresti y AMLO: la controversia detrás de su despedida de Milenio

Durante su conferencia del 20 de enero en el Estado de Durango, López Obrador aseguró que su Gobierno no censura a los periodistas como se hizo en administraciones pasadas, por eso mencionó que “le gustaría” que la periodista le diera una explicación tras su salida de Milenio.

“Una periodista sale de un programa de televisión y dice ‘debido a las circunstancias tiene uno que dejar este programa de televisión’... da a entender que es víctima de una censura ¡NO! ¡Nosotros respetamos el derecho de manifestación y de las ideas, nosotros no somos iguales a los autoritarios que gobernaban antes!”, dijo Andrés Manuel.

“Me gustaría que esta periodista, Azucena, me dijera cuáles son esas circunstancias especiales que se están viviendo, por lo que deja los televisora, ojalá hablara... conozco al duelo de Milenio... es mi amigo, pero nunca me atrevería a hablarle a un medio de comunicación para que censure a un periodista”, mencionó el presidente.

Grupo Milenio revela por qué se fue Azucena Uresti

Por su parte, Grupo Milenio informó el sábado que se acordó de mutuo acuerdo con la periodista el término del noticiario ‘Azucena a las 10′, el cual concluyó transmisiones el 19 de enero de 2024 tras cinco años de conducir el programa que emergió en abril de 2019.

De acuerdo con la televisora, durante los próximos días Azucena Uresti asumirá la conducción de un programa matutino en el cuadrante radiofónico de alcance nacional.

“Por este medio les comunicamos que de mutuo acuerdo decidimos dar por finalizado el ciclo del noticiario Azucena a las 10 con la periodista Azucena Uresti, en Milenio Televisión, un espacio informativo de valor periodístico que nació en abril de 2019 y concluyó transmisiones este 19 de enero de 2024″, comunicó la televisora.

Hasta el momento, la periodista Azucena Uresti no ha dado una respuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador tras su petición.