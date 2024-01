¡Haga sus ricos y deliciosos tamales! Talleres de gastronomía de los Pilares de la CDMX

Te toca pagar los tamales y con la cuesta de enero, no te alcanza. Una solución es aprender a elaborar este platillo en el taller de gastronomía y panadería de los Pilares de la Ciudad de México, así que no hay excusa para que no haya tamales el Día de la Candelaria.

En estos cursos, podrás preparar los tradicionales salados: frijol, verde, rajas con queso, mole, frijol oaxaqueño, así como los de dulce: guayaba, piña, durazno, fresa, chocolate, zarzamora y los exóticos: chipilín, cochinita pibil, verdolagas, camarón, chapulín, entre otros más.

El taller es gratuito, y las personas interesadas en tomar este curso pueden acudir a los 56 Pilares ubicados en las 16 alcaldías de la CDMX. Para encontrar el más cercano a tu domicilio, consulta el sitio de los Pilares.

Cocinera

¿Cuándo son los talleres de tamales ?

La tamaliza se llevará a cabo del 20 de enero al 3 de febrero en los 56 Pilares. A manera de continuar la festividad de Día de Reyes, el día de la Candelaria se celebra con tamales y atole en una reunión donde participan todos aquellos que estuvieron presentes en la típica partida de Rosca de Reyes.

En esta, el afortunado que sacó el muñequito que simboliza al niño Dios cumple con la tradición de invitar los tamales a todos los asistentes.

En México, existen muchísimas tradiciones que generalmente se asocian directamente a la gastronomía, generando un estrecho vínculo entre la cultura y los platillos tradicionales de la comida mexicana.

Pilares Tamaliza

Talleres que imparten en los Pilares

Además de los cursos gratis de panadería y gastronomía, Pilares tiene disponible los siguientes talleres que impulsan en autoempleo:

Joyería y accesorios

Plomería

Herrería

Emprendimiento

Fotografía de producto

Todos esto puedes aprender en alguno de lo Pilares más cercano a tu domicilio y sin ningún costo, pero es importante hacer un registro: