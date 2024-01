Nikki Haley se lleva todos los delegados en el primer conteo en New Hampshire

La batalla por la candidatura republicana hacia la Casa Blanca sigue abierta a pesar de la victoria de Donald Trump en los caucus de Iowa y la declinación de Ron DeSantis y de Vivek Ramaswamy a favor del magnate neoyoquino, dejando la pelea prácticamente solo entre Nikki Haley y Donald Trump.

Este martes tiene lugar la segunda batalla y es en el estados de New Hampshire. Aquí según las estimaciones Trump volverá a ganar a pesar de que es un estado más moderado que otros. Sin embargo los primeros conteos publicados, el de el condado de Dixville Notch ubican a Nikki Haley como la ganadora. Sin embargo, este dato no es para echar las campanas al vuelo pues esta localidad solo cuenta con 6 habitantes y, por lo visto, todos ellos votaron por la exgobernadora de Carolina del Sur. Dixville, hoy cuenta con seis ciudadanos pero en el 2020 tenía solo cuatro.

Primarias Periodistas y medios de comunicación de todo el mundo acuden a la ciudad cada cuatro años para presenciar los procedimientos, con la esperanza de adivinar alguna idea que pueda presagiar los resultados a nivel estatal que se conocerán menos de 24 horas después. (Google)

“Un gran comienzo para un gran día en New Hampshire”, dijo Haley después de que se contaran los votos. “¡Gracias, Dixville Notch!”.

“Recibimos nuestros 15 minutos de fama cada cuatro años”, dijo Tom Tillotson, el moderador de la ciudad, cargo que ocupa desde 1976.

Sin embargo, otra peculiaridad de las primarias de New Hampshire es que prácticamente el 80% de los votantes ya lo han hecho por correo por lo que prácticamente ya está todo decidido. Hay que tener en cuenta que estos votos fueron enviados previamente a la declinación de Ron DeSantis por lo que aún se puede mover la aguja de los resultados.

¿Dónde está Dixville Notch y cómo empezó la tradición?

Dixville Notch se encuentra en la región de Great North Woods de New Hampshire, a solo 20 millas al sureste de la frontera con Canadá. Su ubicación remota contribuyó al desarrollo de la tradición de votar a la medianoche del día de las primarias presidenciales.

Pero la práctica de la votación nocturna no comenzó en Dixville Notch. Otro municipio remoto de New Hampshire, Hart’s Location, comenzó a votar temprano el día de las primarias en 1948 para adaptarse a los horarios irregulares de los trabajadores ferroviarios, según The Associated Press. La práctica se mantuvo. (Hart’s Location fue la inspiración para un episodio de “The West Wing” en 2002 sobre una ciudad de New Hampshire llamada “Hartsfield’s Landing” que votó a medianoche).

A Neil Tillotson, el padre de Tom y su predecesor como moderador de la ciudad, se le atribuye haber llevado la tradición a Dixville Notch. En 1954, Neil Tillotson se mudó a la ciudad y compró un hotel local, al que rebautizó como The Balsams Grand Resort Hotel.