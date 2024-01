Madre de fallecidas en coladera de Iztacalco estalla contra el GCDMX: “Nos cerraron la puerta”

María Elvira Canchola Montoya, madre de Esmeralda y Sofía, las dos jóvenes de 16 y 23 años que fallecieron en noviembre de 2022 tras caer en una coladera destapada en la alcaldía Iztacalco, aseguró desde el Congreso de la Ciudad de México que el gobierno capitalino le cerró la puerta para acceder a la justicia, al firmar un acuerdo reparatorio con el padre ausente de las jóvenes y excluirla por completo tras la tragedia.

Acompañada por diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Canchola Montoya refirió que las autoridades locales las revictimizaron e ignoraron “una y otra vez”, al cerrarles las puertas de instancias como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), y buscar, a sus espaldas, el acuerdo repatratorio con el padre biológico de las víctimas.

“No es posible que no me permitan el acceso a saber qué pasó con ese acuerdo reparatorio del papá biológico de las niñas. No puede ser posible que a un año dos meses sigamos con la misma situación y no haya nada de avance”.

— María Elvira Canchola Montoya.