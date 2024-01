Mujer trans denuncia a negocio porque dueño no le dijo “señorita”

La usuaria de redes sociales Meli la Panda, denunció que el dueño de una reparadora de calzado la insultó a no referirse a ella como mujer e insistir en hablarle con pronombres masculinos, pese a que le solicita que no lo haga y le diga “señorita”.

En un video que compartió en su cuenta de X, discute con el dueño del negocio, quien le dice que no va a hablar como Melissa quiere y que en ningún momento ha sido ofensivo, además de que pide a otra persona que grabe el momento.

“Hagamos de cuneta que le digo una grosería, le digo una cosa fea, usted me va a decir que no le diga así, o le digo señorita a usted… usted está faltándome al respeto. Voy a marcar su pinche negocio en Twitter, lo voy a poner en redes sociales y que vean que usted es un transfóbico que no sabe respetar a las personas trans”, dice Melissa.

Está persona me atendió muy agresivamente le pedí amablemente que me dijera ella porque no paraba de decirme EL y dijo que "no le importa" @CONAPRED @COPRED_CDMX @la_de_rh nadie me auxilió yo solo quería mis zapatos y luego vino una persona disque de la SEDENA pidiéndome mi ine pic.twitter.com/j9SGHEm1te — Meli la Panda 🐼🏳️‍⚧️ (@meliwitchi) January 23, 2024

“Yo te estoy atendiendo como negocio, te ofendes porque no traes la nota. Tus botas te las están buscando, no pongas palabras en mi boca, háblale a la policía, no te estoy faltando al respeto, no te voy a decir él ni ella”, respondió el comerciante.

En otro video, que grabó afuera, dijo que al sitió llegó una persona que le dijo que supuestamente era de la Guardia Nacional y le pidió que se identificara, lo cual no hizo y pidió ayuda a sus seguidores y al Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred).

“Vino una persona que supuestamente es de la Guardia Nacional, porque estoy amedrentando, que tengo que identificarme, mostrar el INE por una persona que me falta el respeto, ahora voy a etiquetar al Conapred, a cualquier institución que pueda ayudarme porque este negocio está muy cerca de mi casa, no quiero tener personas que me amenacen de esa manera cerca de mi casa”.