Alessandra Rojo de la Vega quiere ir a Querétaro de noche y esto le advierten en X

La política Alessandra Rojo de la Vega tiene una cita en Querétaro y para ello tiene que viajar muy temprano por carretera. Ante esta necesidad, la política de la oposición pidió opinión a sus seguidores en la red social X, pues ha escuchado que en las carreteras radiales a la Ciudad de México están asaltando.

El mensaje de Alessandra Rojo de la Vega fue: “Tengo que ir a QRO a dar una conferencia, salgo de noche y me da miedo tomar carretera porque ayer me dijeron que estaba peligrosísima. ¿Me orientan? Viva mi México”. Este post provocó decenas de comentarios y no es para menos porque hasta en las conferencias matutinas se trató este miércoles el tema de seguridad en la carretera de Querétaro.

Tengo que ir a QRO a dar una conferencia, salgo de noche y me da miedo tomar carretera porque ayer me

dijeron que estaba peligrosísima. ¿Me orientan?



Viva mi México — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) January 25, 2024

No viaje de noche. Cero patrullas de la @GN_Carreteras. Esa carretera, la 57, pasó de ser la más vigilada, a la más abandonada.

Accidentes y asaltos.

Mejor de día. — Cicerón 𝕏 (@Ciceron9) January 25, 2024

La semana pasada precisamente en esa carretera al regresar a la CDMX había unas piedras en el carril de alta velocidad, las piedras provocaron que se averiara el rin de mi camioneta, como no se ponchó la llanta pude seguir hasta donde encontré una vulcanizadora….. — YOJENDRIS CAMACHO (@yojendris) January 25, 2024

No vaya. Nada menos el pasado viernes fuí por motivos de trabajo a Temastián, a 3 horas de Guadalajara. Regresé de noche manejando y en todo el trayecto, NI UNA SOLA unidad de la GN, y apareció un convoy de encapuchados armados. Ya podrá imaginar el pavor. — Javier López Aviña. (@javlavmusic_ius) January 25, 2024

Manejar de noche ya de por si tiene sus riesgos, y si a eso le agregas la delincuencia rampante en las carreteras del país, mejor prográmate con tiempo.



Sal mañana muy temprano o de plano cambia la hora o la fecha de tu presentación. — Gustavo (@Gulapo23) January 25, 2024

Estas advertencias además se basan en los últimos datos publicados y que señalan que la México-Querétaro como una de las carreteras más peligrosa del país. La carretera México-Querétaro es una de las autopistas más peligrosas también para el transporte de carga. Asimismo, junto con esa vía, las autopistas México-Puebla y la Veracruz-México son las más asediadas por la delincuencia.

Recientemente, los asaltos a punta de pistola en la zona que comprende entre el Arco Norte y la caseta de Tepotzotlán se han convertido en una constantes aún con la presencia de la Guardia Nacional, así lo revelan empresas de seguridad.

Entre el kilómetro 92 y el kilómetro 58, hacia la Ciudad de México, los integrantes del crimen organizado tienen todo un modus operandi para cometer los robos contra los camiones de carga, los asaltantes usan sus vehículos como barrera para provocar tráfico o “accidentes” y así aprovechar los operativos de la Guardia para cerrar el paso a los escoltas que custodian los camiones y después robar la unidad.