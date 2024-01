AMLO presume cabezón que le regalaron en la mañanera

Los ‘Amlitos’ quedaron atrás, pues ahora la novedad entre los seguidores del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y la oposición, será el nuevo muñeco cabezón de la imagen del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), personaje que el mismo presumió en ‘la mañanera’.

López Obrador presumió su cabezón durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional el martes 30 de enero, después de que el reportero Hans Salazar le entregara el muñeco al presidente, el cual aseguró que fue enviado por un migrante desde San Francisco, California.

Tras recibir el regalo, Andrés Manuel abrió la caja para sacar el muñeco frente a todos los asistentes en Palacio Nacional, leyó un papel que era el certificado de autenticidad, mostró la pequeña figura presidencial ante las cámaras y los medios de comunicación unos cuantos segundos y después... le hizo un par de preguntas al cabezón.

¿Qué le preguntó AMLO a su muñeco cabezón?

“Para los que no han desayunado, mis adversarios... no se vale burlarse, ya no... ¿Tamales? ¿Va a seguir la transformación?”, dijo el presidente López Obrador mientras su muñeco cabezón ‘asentía’ rapidamente en respuesta a sus preguntas.

Tras las chuscas imágenes que se transmitieron a nivel nacional, los usuarios en redes sociales viraizaron el fragmento del video

y explotaron con comentarios positivos y negativos después de que el presidente presumiera su muñeco cabezón.

“A ese muñeco le falta barriga de AMLO está muy flaco”, “Si es así un vil muñeco sin vida ni cerebro, así es AMLO no hay diferencia alguna”, “No tiene vergüenza ese cabr… pero ya se largan el 2 de junio...#FueraMorena”, y “vergüenza nacional por dónde se mire”, fueron algunos comentarios de los usuarios de X.