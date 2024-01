Andrés Roemer sale de la cárcel al ser considerado una persona “no peligrosa”

El académico y exdiplomático, Andrés Roemer, salió de la cárcel en Israel, según se dio a conocer este martes, luego de que la justicia de este país consideró que no se trata de una persona peligrosa. Por tal motivo, continuará su proceso judicial en arresto domiciliario.

La información fue revelada por el periodista Ciro Gómez Leyva, a quien Roemer envió una carta para acusar al gobierno mexicano por supuestas mentiras e irregularidades en el proceso en su contra.

“Andrés Roemer salió de la cárcel en Israel. Los jueces de ese país determinaron que Roemer no es una persona peligrosa y seguirá su proceso en arresto domiciliario. En una carta, nos asegura que las autoridades israelíes descubrieron las mentiras que sobre él dijo el gobierno de México”, colocó el periodista en su cuenta de X.

Andrés Roemer aseguró que el gobierno de Israel descubrió “mil falacias mexicanas”, por lo que abandonó la cárcel desde el pasado 15 de diciembre. No obstante, en la carta enviada a Gómez Leyva expresó que “la verdad ya no importa”, pues vivió un infierno en los meses que pasó en prisión.

Además, indicó que fue sometido a la prueba de polígrafo, lo que comprobó que sus dichos con respecto a las acusaciones de violencia sexual en su contra eran ciertos, lo que causó que fuera considerado una “persona no peligrosa”.

“En todo me aprueban que he dicho la verdad y no he cometido las barbaridades que me han fabricado”, dijo.

Roemer fue detenido el pasado 2 de octubre del 2023 en Tel Aviv, Israel, por el delito de abuso sexual, lo que motivó que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuviera cinco ordenes de aprehensión, luego de estar prófugo en el país de Medio Oriente.

Al respecto, México insistió en su extradición desde Israel con una petición al país, pues no existe un tratado en esta materia entre ambas naciones; sin embargo, el gobierno israelí expresó que cooperaría, pues su territorio no es un “refugio de criminales”.

“Israel concede la máxima importancia en llevar criminales a la justicia y promueve la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia”, expresó el país.