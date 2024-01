Sandra Cuevas arremete contra Santiago Taboada y lo acusa de pactar con delincuentes

La titular de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, arremetió contra el candidato de la coalición “Va X la CDMX”, Santiago Taboada, a quien acusó de tener pactos con delincuentes y de no tener palabra.

“Un hombre que no tiene palabra y no respeta acuerdos, no vale nada. Tú no vales nada y no vas a ser nunca jefe de Gobierno porque eres un hombre sin valor y que haces acuerdos con delincuentes”, sostuvo la edil sobre Taboada en el marco de la conferencia que inicialmente se convocó para hablar de su futuro político, y que se tornó en una crítica frontal contra el militante del Partido Acción Nacional (PAN).

Sandra Cuevas, alcaldesa de #Cuauhtémoc, se lanzó contra Santiago Taboada.



"Tú no vas a ser nunca jefe de gobierno, porque eres un hombre sin valor, sin palabra que hace acuerdos con delincuentes". pic.twitter.com/pDu938V2FQ — El Estado (@ElEstadoMx) January 31, 2024

Te puede interesar: Guaruras de Sandra Cuevas golpean a peatón tras casi atropellarlo con su ‘buchonmóvil’

Cuevas Nieves aseguró que en los próximos días se dedicará hacer públicos los nexos de Taboada Cortina con el crimen; así como a exhibir quiénes son los integrantes de la alianza entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI), PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La edil señaló que el PRD iba a desaparecer y aseguró que el PAN la castigó por decir la verdad y por no aceptar desvíos de recursos, “por no aceptar sus porquerías se me castigo no aceptándome dentro de la alianza”, sostuvo Cuevas y puntualizó que esta fuerza política “se va a hundir junto con su Cártel Inmobiliario”. Por otra parte al dirigente nacional de PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, lo calificó como “el más asqueroso” dentro de la política.

No te pierdas: Cientos marchan para que el FAM impulse reelección de Sandra Cuevas y provocan caos vial

Sobre su futuro político, Cuevas Nieves no descartó su reelección pese a la negativa de la alianza PRI-PAN-PRD de apoyarla, y adelantó que se dedicará a impulsar, desde cero, su organización política “Por la Familia y la Seguridad de México” con miras a 2025. En este sentido, la alcaldesa indicó que no se uniría a Movimiento Ciudadano ni al Partido Verde Ecologista de México para continuar en el escenario político.

Cabe mencionar que las acusaciones de Cuevas se dan una semana después de la marcha que se convocó desde dicha demarcación para presionar a los partidos de la alianza PRI-PAN-PRD ara apoyar su candidatura, y del altercado en el que por órdenes de la edil se golpeó a una persona, hecho por el que diputados locales del PAN y del PRI acudieron a denunciarla este 31 de enero por abuso de poder.

Sigue leyendo: Personal de la alcaldía Cuauhtémoc revienta manifestación afuera de casa de Sandra Cuevas