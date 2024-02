Ciro Gómez Leyva coincide con AMLO: “No hay pruebas de financiamiento del Cártel de Sinaloa”

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazara tener nexos con el Cártel de Sinaloa por el supuesto financiamiento que recibió su campaña presidencial en 2006, de acuerdo con algunos trabajos periodísticos, el periodista Ciro Gómez Leyva se unió al primer mandatario al poner en entredicho las investigaciones.

Gómez Leyva compartió con López Obrador que los reportajes de Tim Golden y Anabel Hernández carecen de pruebas, evidencias que comprueben las afirmaciones que expresan, más allá de las investigaciones de la Fiscalía de Nueva York y la agencia antidrogas estadounidense, la DEA.

Así lo expresó en su noticiario nocturno de Imagen Noticias la noche de este miércoles, día que estuvo marcado por la polémica después del destape de los supuestos nexos entre la organización criminal y AMLO.

“Es muy difícil darle pleno crédito a trabajos que no son concluyentes, que no identifican completamente sus fuentes, que no presentan documentos audios, videos, hechos consumados”, afirmó en la emisión nocturna de noticias.

De esta forma, Ciro Gómez Leyva explicó que al lector o televidente hay que presentarle la información completa, no únicamente que crea en las afirmaciones de los periodistas.

“Algunos pensamos que el periodismo no es un trabajo de pedirle al lector, al televidente, al radioescucha que crea en nosotros, sino presentarle una información acabada, completa, incontrovertible”, subrayó.

Saquen sus propias conclusiones, dice Tim Golden

En una entrevista al medio La Opinión, el periodista estadounidense Tim Golden aseguró que no hay evidencia concluyente del supuesto financiamiento a la campaña de AMLO por parte del Cártel de Sinaloa y la gente debe sacar sus propias conclusiones.

“Nosotros no estamos diciendo que hay evidencias innegables, contundentes, de que se hicieron esas donaciones (…) Yo creo que la gente debe sacar sus propias conclusiones, nosotros no estamos diciendo qué pasó o no pasó, porque nos parece que no es concluyente la información, no hubo un proceso judicial que llegara a validar esa información de forma definitiva”, dijo.