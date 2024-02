Grupo de Puebla denunció una guerra jurídica contra presidente Gustavo Petro y su gobierno

A través de una declaración pública, la agrupación internacional de líderes progresistas que lidera –entre otros- el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami- expresó su preocupación por la operación judicial en contra del Mandatario Colombiano.

Te puede interesar: Petro confirma 4 colombianos entre los 31 migrantes secuestrados en Tamaulipas

La agrupación internacional de líderes progresistas, Grupo de Puebla, expresó su “profunda preocupación por la campaña de judicialización de la política –lawfare- que vienen adelantando contra el presidente Gustavo Petro, su familia y su gobierno”.

A través de una declaración pública, el movimiento que dirige –entre otros- el excandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami y uno de los firmantes del documento- dijo que “el fiscal general Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello, integrantes reconocidos de la derecha colombiana, hoy se encuentra en abierta oposición al gobierno progresista de Petro”.

“La insistencia de estos funcionarios en convertir la persecución judicial del gobierno y su familia en una causa política, además de causar un daño reputacional al Presidente, está deteriorando la democracia del país, distrayendo la justicia que debería estar ocupada en la persecución de la criminalidad relacionada con el conflicto armado y perjudicando la imagen internacional de Colombia como un Estado de leyes e instituciones respetadas y respetables”, puntualizó el grupo.

Entre los firmantes se encuentran el expresidente de Colombia, Ernesto Samper; el exmandatario de Ecuador Rafael Correa; los senadores colombianos María José Pizarro, Clara López e Iván Cepeda; y el Representante a la Cámara por Bogotá, David Racero.

También suscribieron el documento Irene Montero, ex ministra de igualdad de España; Andrés Arauz, excandidato presidencial de Ecuador; Daniel Martínez, excandidato presidencial de Uruguay; Verónica Mendoza, excandidata presidencial Perú; Ricardo Patiño, excanciller de Ecuador; Carlos Ominami, exministro de gobierno y economía de Chile; Gabriela Rivadeneira, ex asambleísta Ecuador; Ana Isabel Prera, ex ministra de cultura de Guatemala; Esperanza Martínez, senadora Paraguay; Hugo Martínez, excandidato presidencial El Salvador; Carlos Sotelo, exsenador México; y Camilo Lagos, expresidente del Partido Progresista de Chile.