Ponen bajo la lupa trabajo doméstico para que no haya abusos laborales

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México llevará a cabo inspecciones laborales para verificar que se cumplen con sus derechos, para evitar que sus empleadores realicen prácticas indebidas.

Las revisiones que háganse enfocarán, principalmente, en que se cumplan con los siguientes aspectos establecidos en la ley:

Trabajo de menores

Trabajo de mujeres en estado de gestación, lactancia o adopción

Contratación

Subcontratación

Salarios y descuentos

Jornada de trabajo y tiempo extraordinario

Prestaciones a los trabajadores (días de descanso, vacaciones, aguinaldo)

Las autoridades laborales pueden ordenar inspecciones extraordinarias, incluso en días y horas inhábiles y se procederán en caso de denuncias o quejas por violaciones a la legislación laboral o si se entera, por cualquier conducto, de incumplimiento a las normas de trabajo.

“Las autoridades del trabajo adscritas a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, aplicarán las sanciones correspondientes en caso de detectar algún incumplimiento a la legislación laboral y darán vista a las autoridades competentes”, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

Datos en la CDMX

De acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), elaborada por el INEGI, hasta el tercer trimestre de 2023 se contabilizaron dos millones 485 mil 193 personas que realizan trabajos del hogar a nivel nacional, de las que 204 mil 824 están en la Ciudad de México, equivalente al 8.24%.

De la cantidad nacional, 90% de estas actividades son desempañadas por mujeres, en la Ciudad de México representa a 80.6%, el ingreso promedio a nivel nacional es de cuatro mil 866 pesos; mientras que en la Ciudad de México es de cinco mil 744 pesos.

La encuesta también revela que 46.6% de estas trabajadoras en la capital del país tienen entre 30 y 49 años; además, 42.3% tienen más de 50 años.

Destaca que cerca del 87.3% de personas trabajadoras del hogar en la Ciudad de México no cuentan con acceso a instituciones de salud. Por si no fuera suficiente, 94.9% reportaron no tener ningún tipo de contrato escrito, solo 3.9% cuentan con un contrato de base, planta o tiempo indefinido.

Los niveles educativos de las personas trabajadoras del hogar en general son bajos, muestra de esto es que 46% cuentan solo con la secundaria completa; 17.51% tienen escolaridad medio superior y superior.

De las 204 mil 824 personas trabajadoras del hogar, 33.4% (equivalente a 68 mil 322) manifestaron que reciben aguinaldo; solo 17.4% (35 mil 731 personas) recibe vacaciones con goce de sueldo.

Finalmente, en la Ciudad de México las actividades de “Proporcionar cuidados y apoyo” y “Proporcionar limpieza y mantenimiento a la vivienda” fueron las actividades con mayor valor económico generado en 2022, con 115 mil 79 millones de pesos 112 mi 64 millones, respectivamente.