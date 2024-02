Descubre el K-pop: Aeroméxico abre vuelos diarios a Corea del Sur, ¿cuánto cuestan?

Aeroméxico anunció la apertura de vuelos diarios a Corea del Sur a partir del 1 de agosto de 2024. Los vuelos saldrán desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional de Icheon en Seúl, Corea del Sur.

Con este nuevo servicio, Aeroméxico se convierte nuevamente en la única compañía aérea de Latinoamérica que conecta ambos territorios. La ruta incluirá una escala en el Aeropuerto Internacional de Monterrey antes de continuar hacia la Ciudad de México desde Seúl.

La disponibilidad de más de 12 mil asientos mensuales ya está confirmada, y los boletos están disponibles para su compra a través de los canales oficiales de Aeroméxico.

Estos vuelos serán operados utilizando equipos Boeing 787 Dreamliner, reconocidos por su modernidad y consideraciones medioambientales. Los aviones ofrecerán diferentes opciones de servicio, incluyendo Premier One, AM Plus y Turista.

Además, estos equipos cuentan con una mayor eficiencia en el consumo de combustible y reducen las emisiones de carbono hasta en un 25%.

Este es el segundo destino de la aerolínea en Asia, luego de haber reanudado operaciones directas a Tokio en marzo de 2023.

El reinicio de la ruta a Seúl duplica la oferta de la compañía en esta región y refuerza su compromiso de conectar a sus clientes, ya sea por placer o por negocios, entre ambos mercados.

¿Cuánto cuestan los vuelos?

De acuerdo con una revisión de Publimetro en la página web de Aeroméxico, la mayor parte de las fechas muestran un costo de 20 mil pesos por volar desde la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional de Icheon en Seúl, Corea del Sur. Los vuelos redondos varían, con un costo de entre $34,551 pesos mexicanos y $90,313 pesos mexicanos, dependiendo de diversos factores, como la hora de salida.