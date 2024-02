¿Eugenio Derbez candidato presidencial? AMLO asegura que era la propuesta del PRIAN en 2018

En su más reciente libro “¡Gracias!”, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) revela que meses antes de las elecciones de 2018, las ‘élites del poder’ en México estaban tan alarmadas por su ascenso en las encuestas que acudieron a Enrique Peña Nieto con una propuesta insólita: proponer al comediante Eugenio Derbez como el candidato presidencial común del PRIAN, dejando fuera a Ricardo Anaya y a José Antonio Meade, pero sorprendentemente la respuesta del entonces presidente fue tajante: “Señores, por favor, sean serios”.

Recientemente, AMLO había comentado que el ‘prianismo’ había ofrecido la candidatura presidencial al empresario Carlos Slim Helú, quien en las elecciones presidenciales pasadas tenía 78 años.

“Unos meses antes de las elecciones, como manteníamos una amplia ventaja en las encuestas, el grupo oligárquico, en su desesperación, volvió a visitar a Peña para decirle que contaban con sondeos según los cuales me ganaría el comediante Eugenio Derbez; una de mis gargantas profundas me contó que Peña respondió: ‘Señores, por favor, sean serios’. También supe que intentaron convencer a Carlos Slim para participar como candidato único del PRIAN, ofreciéndole la declinación de Meade y Anaya; la veracidad de esta propuesta me la confirmó el propio Slim, quien no aceptó el desafío argumentando que él tenía otro oficio. Era y sigue siendo un hombre de negocios y, por cierto, nada tonto”