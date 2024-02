Prohíben entrada al cine a hombre por ‘estar sucio’: “Me sentí discriminado”

Un caso de discriminación se presentó este fin de semana en un cine de una popular cadena, ubicado en Matamoros, Tamaulipas, en el que prohibieron la entrada al señor Fernando Martínez por estar “sucio” después de una jornada de trabajo como mecánico.

El hombre contó en un video que se difundió en redes sociales que el personal y la gerente de dicho Cinemex le impidieron el ingreso al baño y a la sala donde se proyectaría la película por su aspecto físico.

“El detalle es que iba un poco cochino, porque salí del trabajo, y pues iba algo sucio. Cuando iba al baño, un empleado me aborda y me dice que no puedo entrar porque estaba sucio, porque olía mal”, expresó.

El señor Fernando Martínez aprovechó esa tarde para visitar el cine con sus tres hijos y su esposa en Matamoros; sin embargo, todo acabo en una muestra de discriminación en la que incluso lo golpearon.

Aseguró que el primer empleado del cine que lo abordó forcejeó con él, le dio un codazo y luego una cachetada.

“Cuando él forcejea conmigo es cuando me da un codazo en la frente y luego me da una cachetada. Y le digo ‘¿por qué me agrede?’ si no le estoy faltando el respeto’”, dijo sobre el acto de discriminación que sufrió.

El inicio de las agresiones ocurrió cuando su esposa y sus hijos se habían dirigido a las taquillas a comprar los boletos, pero después también fueron testigos de cómo agredieron a Fernando Martínez.

“Yo me sentí discriminado, no sé cuál sea el motivo por el simple hecho de que vaya sucio, yo venía del trabajo”, dijo.

Cadena de cine le regala un año de cine gratis

Después de la agresión que sufrió el hombre, una cadena de cines buscó al señor Fernando Martínez para regalarle un año de cine gratis.

La publicación fue realizada en redes sociales, con el objetivo de llegar a él y su familia.

“Nos gustaría localizarlo, y regalarle a él y a su familia un año de cine gratis. ¡Ayúdenos a compartir el post para que llegue hasta él!”.