Diputados locales omiten y congelan iniciativa de ley antitaurina en la CDMX

En medio de la polémica entre grupos animalistas y aficionados a la tauromaquia por el regreso de las corridas de toros a la Plaza México, organizaciones defensoras de animales señalan a los diputados locales de congelar la iniciativa ciudadana “No a las corridas de toros en la Ciudad de México” que se tendría que dictaminar este 14 de febrero en el Congreso capitalino.

La iniciativa ciudadana fue presentada por la asociación civil Resistencia Defensa Animal Colectivo (REDAC) en septiembre de 2022 y contempla reformas y adiciones a diverso artículos de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México, y de la Ley de Protección Animal.

A diferencia de los amparos que lograron temporalmente suspender las corridas de toros a la Plaza México, las modificaciones a las leyes que propone esta iniciativa ciudadana no solo buscan que se prohiban los espectaculos en éste recinto taurino, sino que busca que se cancele todo tipo de espectáculo relacionado como las escuelas de toreros y en cualquier sitio en el que se le cause sufrimiento y muerte a toros, novillos y becerros.

Luego de más de un año y cuatro meses desde que se presentó la iniciativa ciudadana en el recinto legislativo de Donceles, los defensores de animales culpan a la comisión de Administración Pública Local, presidida por el diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Gerardo Villanueva, de entorpecer la dictaminación de la iniciativa para que se discuta en el pleno del Congreso.

De acuerdo con la asociación REDAC y el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Garrido, es Villanueva quien no ha firmado la convocatoria para que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Administración Pública sesionen y dictaminen la iniciativa.

“Una ley que propone un ciudadano con firmas, con toda la cuestión legal no puede ser simplemente congelada. Estamos viviendo una omisión legislativa, o sea que estos compadres no quieren trabajar a tiempo; pero están obligados a hacerlo, es por ello que se citó al que no quiere dictaminar esta ley, que no pase, que no se vote en el pleno, que no se difunda en la ciudad que es Gerardo Villanueva”.

— Jaqueline Zúñiga, directora de REDAC.