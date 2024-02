¿Podría Donald Trump convertirse en el próximo presidente de Estados Unidos?

A medida que se acercan las elecciones estadounidenses de 2024, el panorama político del país está marcado por el descontento generalizado de los votantes, las preocupaciones económicas y los debates sobre política exterior y cuestiones sociales. La posible candidatura de Donald Trump, con su significativa ventaja (más del 40% frente a sus rivales) en las encuestas republicanas y las primeras victorias en las primarias, añade una capa compleja a la dinámica electoral, ya que su posible regreso pone de relieve las profundas divisiones y el difícil camino que tienen por delante ambos partidos.

“Las elecciones de este año tienen todas las probabilidades de ser una repetición de las anteriores presidenciales entre Biden y Trump. Trump intentó impugnar los resultados de las elecciones de 2020 y afirmó que eran fraudulentos. Se enfrenta a cargos criminales que se extienden desde el ataque al Congreso de EE.UU. por parte de sus partidarios el 6 de enero de 2021″, explicó a Metro Ivan Katchanovski, politólogo de la Universidad de Ottawa (Canadá).

Biden ha perdido el terreno popular

“La mayoría de las encuestas de opinión pública muestran que la mayoría de los estadounidenses no quieren que se presente a otro mandato presidencial. Sus posibilidades de reelección son del 45-50%”, afirma Fawaz A. Gerges, profesor de Relaciones Internacionales en la London School of Economics y autor del libro de próxima publicación “What Really Went Wrong: The West and the Failure of Democracy in the Middle East” (Yale University Press, marzo de 2024).

En cualquier caso, las elecciones se celebrarían según lo previsto. De acuerdo con los expertos, existe una posibilidad real de que los resultados sean impugnados por Trump o Biden.

“Esto ocurrió con las dos últimas elecciones. Trump y sus partidarios republicanos intentaron impugnar la victoria de Biden en las elecciones de 2020. A la inversa, los demócratas trataron de impugnar la victoria de Trump en 2016 con acusaciones de Rusiagate. También existe la posibilidad de que Trump o Biden no sean candidatos el día de las elecciones”, declaró Katchanovski.

Y concluyó: “La avanzada edad de Biden y su capacidad mental podrían obstaculizar o incluso poner fin a su carrera electoral. Esto se convirtió en un tema importante tras el informe del abogado especial. En él se citaban la avanzada edad de Biden y el deterioro de su capacidad mental como algunas de las razones para no acusarle. Las encuestas muestran que muchos votantes están preocupados por su avanzada edad, el estado de la economía, el aumento de la inmigración ilegal y la política de Estados Unidos respecto a la guerra en Gaza”.

Metro habló con Fawaz A. Gerges para saber más sobre lo que cabe esperar si Donald Trump consigue su segundo mandato en la Casa Blanca.

Trump prometió poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania en 24 horas mediante un acuerdo de paz si se convertía en presidente de Estados Unidos. Si logra hacerlo en cualquier cantidad de tiempo, esto tendría un gran impacto no solo en Ucrania y Rusia, sino en todo el mundo — Ivan Katchanovski, politólogo de la Universidad de Ottawa, Canadá

ENTREVISTA

Fawaz A. Gerges, profesor de Relaciones Internacionales en la London School of Economics

P: ¿Por qué son tan importantes las elecciones presidenciales estadounidenses de este año?

- Los estadounidenses se encuentran entre la espada y la pared: dos hombres mayores con visiones radicalmente opuestas para el país y el mundo. Mientras que Biden pertenece a una generación de la Guerra Fría que divide el mundo entre el bien y el mal, la democracia y la autocracia, Trump es aislacionista y está por todas partes. En contraste con la agenda doméstica progresista de Biden, la de Trump es reaccionaria y divisiva.

P: Muchos medios vaticinan el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. ¿Es eso posible?

- Las elecciones son un cara o cruz. Biden ha metido la pata y ha calculado monstruosamente mal. En lugar de romper claramente con Trump, Biden ha seguido una política exterior militarista y se ha asociado con autócratas en Oriente Próximo y más allá. Puede que Biden pronto se arrepienta de haber abrazado de todo corazón a Netanyahu en los últimos meses. Netanyahu, un experto en manipular el proceso político estadounidense, rechazó recientemente el apoyo de Biden al establecimiento de un Estado palestino, insistiendo en que Israel debe tener el control de seguridad “sobre todo el territorio al oeste del [río] Jordán.” Ese pronunciamiento coincidió con el inicio de la campaña presidencial estadounidense, en la que Trump es su candidato preferido.

P: ¿Cómo se preparan los países de todo el mundo para su regreso? ¿Cuáles son las principales preocupaciones?

- Los países de la OTAN están preocupados por el compromiso de Trump con su seguridad y su afición por Putin. Los líderes europeos ya han hecho un llamamiento para profundizar en su propia coordinación y cooperación en materia de seguridad, así como en su autosuficiencia.

En el Golfo Arábigo e Israel esperan con impaciencia el regreso de Trump a la Casa Blanca. Los nacionalistas étnicos y los populistas de todo el mundo consideran a Trump como uno de los suyos y ven su victoria como precursora de un impulso electoral en casa.

P: ¿Qué impacto podría tener el segundo mandato de Trump en la política interior de Estados Unidos?

- Desalentador. Mayor polarización política y social. Aumento de las desigualdades económicas. Mayor retroceso democrático. La paz doméstica estará en riesgo.

P: ¿Y el impacto internacional?

- Es difícil predecir la política exterior de Trump. Falta de consistencia y menos militarista que Biden. Putin descorchará el champán. Los ucranianos llorarán la derrota de Biden, que les ha proporcionado decenas de miles de millones de dólares en armas y ayuda. China temerá otra presidencia de Trump, imprevisible y conflictiva.