“No hay ninguna emergencia, son los de la oposición”, afirma Batres sobre crisis hídrica

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, negó que existiera una emergencia hídrica en la capital por la sequía y los bajos niveles que registran las presas del Sistema Cutzamala, y acusó a la oposición de crear la emergencia por “tener “una fuerte sequía de votos”.

“Los que tienen una situación de emergencia son los de la oposición conservadora, ellos traen una emergencia porque va avanzando el tiempo, va avanzando el tiempo y no es que no les caiga agua, es que no les caen votos y ese es un problema que traen; la oposición conservadora trae una fuerte sequía de votos y por eso trae este discurso”.

— Martí Batres.