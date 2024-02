¿Como ‘yujab tu wok da tok’ de Xóchitl? Se burlan de AMLO por decir ‘niu yor tain’ en lugar de New York Times

The New York Times: Se burlan de AMLO por decir 'niu lyor tain' Especial Publimetro México

En medio de la controversia generada por la carta enviada por The New York Times (NYT) al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuestionando supuestos nexos con el narcotráfico para financiar su campaña electoral, las redes sociales se inundaron de burlas debido a la peculiar pronunciación del mandatario en relación al nombre del periódico estadounidense.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, comúnmente conocida como ‘la mañanera’, AMLO mencionó al influyente periódico como ‘niu yor tain’, en lugar de New York Times. Este lapsus lingüístico desató una oleada de comentarios sarcásticos por parte de los usuarios en redes sociales, quienes no dudaron en expresar su divertimento ante la aparente dificultad del presidente para pronunciar el nombre del diario neoyorquino.

“Ayer, la corresponsal del ‘niu yor tain’ (New York Times), envía a Jesús (Ramírez Cuevas) un cuestionario, pero en un tono que ahora lo van a ver... amenazante, prepotente... dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA donde gentes vinculadas a mí recibieron dinero, ya no en 2006, en el 2018. Incluso que entregaron dinero a mis hijos y que le daban hasta las cinco de la tarde, un ultimátum a Jesús para que contestara”, dijo el presidente.

Se burlan de la pronunciación de AMLO, Xóchitl Gálvez y EPN

Este incidente evocó a episodios similares en los que figuras públicas mexicanas fueron objeto de burla por sus errores de pronunciación en inglés. Se recordó el caso de Xóchitl Gálvez, actual candidata presidencial de la oposición, quien previamente fue criticada por decir ‘yujab tu wok da tok’ en lugar de ‘You Have To Walk The Talk’ (hay que hablar y hacer).

Además, algunos usuarios de redes sociales no dejaron pasar la oportunidad de comparar la situación con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto (EPN), quien en una ocasión al dar un discurso a nivel internacional pronunció ‘infraestructur’ en lugar de ‘infrastructure’ (infraestructura).

En este contexto, las redes sociales se convirtieron en un escenario de risas y memes, evidenciando cómo la pronunciación de los líderes políticos puede ser objeto de críticas y burlas en el mundo digital. Mientras la polémica en torno a los supuestos nexos con el narcotráfico continúa, la atención se desvía momentáneamente hacia la habilidad lingüística del presidente López Obrador.