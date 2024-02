¿Qué significa “Yujab tu wok da tok”? Esto es lo que Xóchitl quiso decirle a Biden

La candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, respondió a las criticas que recibió por su pronunciación en inglés durante un discurso que ofreció como parte de su ‘xochitour’ en Estados Unidos. “Yujab tu wok da tok” fue la frase con la que Xóchitl se dirigió al presidente de, Joe Biden, pero ¿qué es lo que quiso decir la abanderada del PRI, PAN y PRD?

“Para los que andan con el pendiente”, mencionó la candidata de ‘Fuerza y Corazón por México’ en la descripción del video donde hizo frente a las burlas por la forma en la que pronuncia el inglés.

A través de redes sociales, Xóchitl Gálvez compartió un video donde varias personas decían “You Have To Walk The Talk”, demostrando que su pronunciación no estuvo muy alejada de como tenía que haberlo dicho.

Sin embargo, la candidata a contender por la presidencia de México el próximo 2 de junio, no se quedó con la duda y salió a las calles de Estados Unidos para preguntar “¿Cómo se pronuncia?”.

Asimismo, Gálvez explicó que “You Have To Walk The Talk” se refiere a “que sus acciones respalden sus palabras”, aunque aún así cuestionó sobre el significado de la frase donde los participantes mencionaron que esta expresión significa “hay que hablar y hacer”, así como “tienes que hace lo que dices”.

Además, la abanderada del PRI, PAN y PRD, aprovechó la oportunidad para dar su propio significado a “Wok da tok”, que “lo que se dice con la boca, se sostiene con los hechos y el corazón”.

