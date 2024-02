“AMLO expuso carta del NYT para buscar protección de Estados Unidos”: Anabel Hernández

"La información de la investigación periodista que realicé coincide con algunas de las preguntas que está haciendo el ‘The New York Time’", Anabel Hernández. Foto: (Especial)

Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina de este jueves 22 de febrero, reveló lo que dice el cuestionario que le envió el periódico estadounidense ‘The New York Time’ (NYT) sobre un reportaje donde vinculan a él y sus hijos con el crimen organizado del país, causó la indignación de varios periodistas mexicanos ante la falta de tacto por parte de AMLO al mostrar este documento de manera pública.

Entre los periodistas que levantaron la voz por este hecho, se encuentra Anabel Hernández, que dentro del espacio radiofónico de Carmen Aristegui, calificó la reacción de López Obrador ante el escrito enviado por ‘The New York Time’, “se me hace totalmente fuera de lugar, sin ética. La carta era para él, para que la respondiera como quisiera y no para que la divulgara públicamente”.

“Los periodistas de buena fe presentaron estos planteamientos a la persona involucrada, en este caso a López Obrador, y uno como periodista esperaría que el involucrado no intentará quemar la nota y advertir a los posibles involucrados en el tema”, declaró Hernández.

Anabel Hernández señaló que este tipo de exposición pública en México podría cobrar la vida a los periodistas que llevan a cabo la investigación de un tema tan delicado, como el nexo de López Obrador con el Cártel de Sinaloa.

La periodista afirmó que López Obrador está consciente que quemar la carta en público conlleva una intención de fondo: “Él sabe cuál es la intención de quemar esta carta. Tal vez, está esperando que alguien del Departamento de Estado de Estados Unidos o la misma Casa Blanca intenten pedir al NYT que no publique el reportaje que lo involucra con el narcotráfico en México”.

Por ello, sostuvo que el presidente de México está preocupado porque en 2006, con el financiamiento a su campaña política, no fue la primera vez que recibió dinero del Cártel de Sinaloa; tal y como ella lo señaló desde el 2020 en una investigación.

Por último, sostuvo que la información de la investigación periodista que ella realizó coincide con algunas de las preguntas que está haciendo el ‘The New York Time’, “habrá que esperar que es lo que ellos publican”.