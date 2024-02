Productores advierten que la crisis en el campo es insostenible en México

Trabajadores agropecuarios del país advirtieron que el campo mexicano está en jaque frente a problemas graves como la falta de agua, la inseguridad e insuficientes apoyos para producción y comercialización, entre otros, por lo cual urgieron al Gobierno Federal, gobiernos estatales, legisladores, candidatos y candidatas, y la sociedad en general, a iniciar un Diálogo Público Nacional para rescatar al sector y evitar poner en riesgo la producción de alimentos en el país.

“Nuestra obligación es decir las cosas como son: El campo pende de alfileres y ya no hay espacio para improvisaciones. Los problemas que arrastramos desde hace muchos años nos han colocado en medio de una tormenta perfecta, y solo con la voluntad y solidaridad de todos podremos salir de ella. De lo contrario, ya no se podrá garantizar que los alimentos lleguen a la mesa de los mexicanos. Sin campo, no hay futuro”, apuntaron.

Organizados en el Movimiento Nacional #PorNuestroCampo, Rogelio García Moreno, Presidente de la Asociación Agrícola de Matamoros y Vicepresidente Agrícola del Consejo Nacional Agropecuario (CNA); César Galaviz Lugo, Presidente de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, y Georgina Gutiérrez, productora lechera de Hidalgo e integrante de la Fundación Global Farmer Network, señalaron que hoy más que nunca es necesario escuchar la voz de los productores.

Rogelio García Moreno recordó que todos, sin importar credos, filiación política o condición social, dependemos del agro, y si no actuamos juntos a tiempo nuestra soberanía alimentaria estará en riesgo, con la consecuente escasez y alza de precios de los alimentos.

“Nuestro compromiso siempre ha sido, y siempre será, seguir trabajando todos los días para asegurar que haya comida para las familias mexicanas. Por ello estamos abiertos para dialogar y aportar la experiencia y conocimientos que tenemos en el campo, y ayudar a los gobiernos presentes y futuros a construir políticas públicas con una mira de 30, 50 y 100 años. Hay que actuar hoy, porque mañana puede ser muy tarde”, expresó.

En conferencia de prensa durante la cual #PorNuestroCampo anunció una campaña de concientización sobre la importancia del sector, César Galaviz Lugo compartió que el último Censo Agropecuario 2022 presentado por el INEGI, se identificaron tres elementos como los principales factores de preocupación para el campo mexicano: Los costos de los insumos para producir alimentos, el clima y la inseguridad.

“A eso debemos sumarle la falta de acceso y de políticas para la tecnificación del campo, así como la falta de acceso a financiamiento de las actividades agropecuarias. Hoy no contamos con alguna institución financiera que pueda responder a las necesidades de los productores y la banca privada; tampoco está financiando al campo”, apuntó.

El productor hizo hincapié en que un dato aún más preocupante es que 82% de nuestras tierras dedicadas a la producción de alimentos depende de la lluvia, y la actual sequía amenaza directamente a nuestros agricultores y a las familias rurales, especialmente a los pequeños y medianos productores.

Los productores hicieron hincapié en que la campaña de concientización sobre la importancia del campo se podrá observar en redes sociales y algunos espacios públicos de la Ciudad de México, destacando mensajes como: “Sin campo no hay café, ni pan, ni empleos, ni economía”; “Sin campo no hay elotes, ni esquites, ni empleos, ni economía”; “Sin campo no hay chelas, ni fiestas, ni empleos, ni economía”, y “Sin campo no hay tortillas, ni tacos, ni empleos, ni economía”.

De igual forma, coincidieron en que para enfrentar y superar los retos del campo es indispensable anteponer el rigor de la ciencia, y la crudeza de los datos, a las ideologías, pues de no hacerlo nuestro futuro se verá comprometido.

El Movimiento Nacional #PorNuestroCampo nació hace cuatro meses, y en ese lapso la organización ya logró recaudar más de 20 mil firmas de apoyo en la plataforma Change.Org Petición · Salva al campo mexicano y ayúdanos a que nuestra voz se escuche ¡SIN CAMPO NO HAY FUTURO! · Change.org que serán entregadas a las candidatas y candidatos que competirán en las próximas elecciones, así como a los legisladores y autoridades, para solicitar que incluyan la voz de los productores en su toma de decisiones, y asuman los retos del campo como prioridad nacional y con una visión de largo plazo.

#PorNuestroCampo es una organización sin tintes ni fines políticos. Se creó el 23 de octubre de 2023 para lograr cinco acciones fundamentales en favor de la actividad agroalimentaria: 1.- Que la voz del sector se escuche; 2.- Que exista apoyo económico al sector; 3.- Que haya inversión para infraestructura de agua; 4.- Que las decisiones del campo se tomen con fundamentos técnicos y científicos, y 5.- Que todos tengan seguridad para trabajar. ¿Qué pedimos? – POR NUESTRO CAMPO