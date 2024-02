Sancionan a 452 vehículos por no respetar el Hoy no Circula

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México sancionó a 452 vehículos por no respetar el Programa Ambiental Hoy No Circula, como medida establecida por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) tras continuar la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Este sábado 24 de febrero fueron sancionados 452 vehículos, de los cuales 436 circulaban en día restringido, dos fueron sancionados por falta de verificación y 14 por ser ostensiblemente contaminantes.

Vigilancia ambiental CDMX

Para entender el contexto: Contingencia ambiental se mantiene para este domingo en el Valle de México

Dichas sanciones fueron aplicadas a 125 vehículos de la Ciudad de México, 273 del Estado de México y 53 de otras entidades.

Para incentivar el respeto de los lineamientos establecidos en el Programa Hoy No Circula y el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria, la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y su Reglamento en Materia de Verificación Vehicular establecen sanciones económicas para aquellas personas que infrinjan dichos ordenamientos.

Las Unidades de Vigilancia Ambiental están facultadas para realizar una inspección que permita confirmar si el vehículo es sancionable; en ese caso, se elabora una boleta de sanción y a los vehículos foráneos ostensiblemente contaminantes se les retira la placa metálica como medida cautelar.

Sigue leyendo... Realizan Paseo Ciclista en CDMX pese a contingencia ambiental por ozono