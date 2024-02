“Nada más tráete la nueve milímetros”: taquero ataca con cuchillo a mujer en la Condesa

Un taquero amenazó con asesinar a un grupo de personas con un arma de fuego, una pistola nueve milímetro, y atacó con un cuchillo a una mujer en la colonia Hipódromo Condesa, de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX).

Los hechos ocurrieron en la calle Chilpancingo 64, en un puesto ambulante, después de que presuntamente un grupo de clientes defendieron a una mujer que era acosada en el lugar.

Al taquero no le pareció y se habría comunicado con otra persona para pedirle que le llevara un arma de fuego. Todo quedó grabado en un video que circuló ampliamente a través de redes sociales desde la tarde de este sábado.

Mientras el taquero preparaba la carne en una parrilla también dijo que no le llevaran el “cuerno de chivo” con el que supuestamente se dedica a secuestrar personas.

En el video, cuando termina de comunicarse con otra persona, le señala a alguien más que la persona que le llevaría el arma de fuego se encontraba en la calle de Campeche.

“Me puedes traer el cuete… vamos a quebrarnos a dos pend... aquí que están. No hay pedo yo lo pago… nada más tráete la 9mm, la cuerno de chivo no, con la que secuestramos no. Nada más le vamos a descargar la 9mm”, dijo en la llamada telefónica.

Después, se captó cómo tomó uno de los cuchillos que utiliza para partir la carne en el puesto de tacos y agredió a las personas; sin embargo, un grupo de hombres lo frenó y lo puso contra el piso.

“¿Qué te pasa?, quítale el cuchillo, quítale el cuchillo. Nos amenazó, se pasó. Agarró el cuchillo, me pagó con el cuchillo”, dijo la mujer.

Pese a que estaba en el piso, el taquero dijo: “yo puedo matar a quien quiera” y volvió a presumir que era un sicario.

Mandan a taquero al MP

El taquero fue remitido ante un Ministerio Público después de que la mujer agredida de 33 años interpusiera una denuncia en su contra.