Juez libera a abusador porque niña de 4 años no supo dirección del ataque

El juez responsabilizó al Ministerio Público por no aportar ni sustentar las pruebas suficientes para que no emitiera un fallo absolutorio Foto: Redes sociales

En redes sociales causó indignación la resolución del juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, quien no ejerció acción penal en contra de un hombre acusado de abuso sexual en agravio de una menor de 4 años, porque la niña no pudo decir el día, la hora y lugar en donde ocurrió la agresión.

“Lo único que corrobora son esos tocamientos, desde luego es en prejuicio de los derechos de la infancia, aún y cuando se corrobore ese tocamiento, el resto de la información no está debidamente justificada”, afirmó el juez.

Además, echó la culpa al Ministerio Público por no aportar ni sustentar las pruebas suficientes para que no emitiera un fallo absolutorio a favor de Alejandro “N” por insuficiencia para acreditar el delito de abuso sexual.

La madre de la menor cuestionó al juez si no le creyó por su denuncia del tocamiento, aunque el juez dijo que sí, expuso que la menor de cuatro años no mencionó el lugar, día y horario. Declaración que molestó a la mujer al decirle al juez que cómo una niña de esa edad podría saber la dirección de la casa de su tío y el tiempo exacto.

Esto es lo más vil, asqueroso, repugnante y podrido del Poder Judicial.

Al juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela le valió madres que todas las pruebas apuntaran a que abusaron sexualmente de una menor de 4 años, ¿porque?

“Usted vio el tocamiento, la escuchó, explíqueme por qué no le creyó, ahí están las pruebas de los peritajes, ¿qué es lo que no lo convenció? Hay un abuso, ¿en dónde están sus derechos? ¿Porque la niña no supo con exactitud el horario, era su responsabilidad saber el horario a sus cuatro años?”, cuestionó.

La madre continuó con sus cuestionamiento al juez, entre ellos que si es más importante una dirección que los resultados de los peritajes, también lo cuestionó sobre que hubiera hecho él si su tratara de su hija.

“Presenta el abuso sexual mi hija, ¿por qué eso no tiene validez? ¿Nada más por una dirección, es en serio, señoría? ¿Si fuera su hija qué hubiera hecho, por una dirección hubiera soltado al agresor?”.

“Señora Figueras, toda es información se considera, esta decisión que se emite no es absoluta, válidamente la puede recurrir. Quedan citados para el martes, pasen buena noche”, le respondió el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela.