Intento de homicidio y amenazas, las acusaciones en contra del ‘taquero sicario’ de la Condesa

Un taquero que atendía un puesto en la calle Chilpancingo, de la colonia Condesa, amenazó a un grupo de personas con el supuesto uso de un arma de fuego nueve milímetros y atacó a una mujer, quien antes había sido víctima de acoso en el lugar.

Los hechos se volvieron virales luego de la difusión de un video en redes sociales, en el que se observa al sujeto supuestamente hablando por teléfono para pedir el arma de fuego y, después, cuando ataca con el objeto punzocortante a la mujer, cerca del Metro Chilpancingo.

“Me puedes traer el cuete… vamos a quebrarnos a dos pend... aquí que están. No hay pedo yo lo pago… nada más tráete la 9mm, la cuerno de chivo no, con la que secuestramos no. Nada más le vamos a descargar la 9mm”, dijo en la llamada telefónica.

El taquero fue detenido por elementos del Servicio de Protección Federal (SPF) luego de ser frenado por personas que se encontraban cerca del puesto de tacos. Pese a encontrarse en el suelo, totalmente sometido, insistió en presumir que “podía matar a quien quisiera”.

Taquero. Aseguró que "podía matar a quien quiera". (Especial)

Después de que la mujer de 33 años que fue golpeada con el cuchillo interpusiera una denuncia en su contra, ahora pesan sobre el taquero acusaciones por los delitos de intento de homicidio y amenazas.

Fue presentado ante un Ministerio Público y terminó en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) donde el objeto punzocortante le fue asegurado.

Difunden identidad del taquero en redes

El comunicador Carlos Jiménez difundió a través de redes sociales la identidad del taquero que atentó contra la vida de una mujer en la colonia Condesa, cerca del Metro Chilpancingo.