Este es el precio y los ingredientes de la Western Bacon Cheese Burger al 2x1 en Carl’s Jr.

Después del emocionante anuncio de Carl’s Jr. en conmemoración del día adicional que nos brinda el año bisiesto el jueves 29 de febrero, en el que se llevará a cabo una promoción especial de 2x1 en la deliciosa Western Bacon Cheese Burger Individual y en Publimetro México te decimos cuánto cuesta y cuáles son sus ingredientes.

Esta suculenta hamburguesa se ha convertido en el centro de atención de los amantes de la comida en internet y redes sociales, pero ¿qué hace especial a la Western Bacon Cheese Burger de? Aquí te lo contamos.

Ingredientes de la Western Bacon Cheese Burger de Carl’s Jr.

De acuerdo con el menú en la página oficial de Carl’s Jr. esta deliciosa hamburguesa se compone de carne 100% Black Angus asada a la parrilla, tiras de tocino, queso americano, aros de cebolla empanizados y salsa BBQ, una combinación perfecta para satisfacer los paladares más exigentes.

Precio de la Western Bacon Cheese Burger de Carl’s Jr.

El costo regular de la Western Bacon Cheese Burger de Carl’s Jr. es de entre 125 y 154 pesos mexicanos y gracias a la promoción del ¡Carl’s Bisiesto Day!, podrás llevarte dos por el precio de una; aunque es importante mencionar que el valor de la hamburguesa puede variar en cada estado y sucursal dentro del paí s.

Esta hamburguesa está disponible para disfrutar en el comedor de la sucursal, para llevar, y en el servicio de Drive Thru, y la promoción del jueves 29 de febrero es válida solo para productos individuales, por lo que no aplica en combos y no es acumulable con otras ofertas o promociones.

Jueves de 2x1 en Carl’s Jr.

Es esencial destacar que esta oferta estará disponible en todas las sucursales del país, con exepción de Aguascalientes, Colima, Durango, Zacatecas, Morelos, Guerrero y Pachuca, así como en los restaurantes ubicados dentro de aeropuertos en México.

Aprovecha esta oportunidad única para disfrutar de la exquisita Western Bacon Cheese Burger de Carl’s Jr. al 2x1 y celebra el ¡Carl’s Bisiesto Day! con un festín de sabores inigualables este jueves.