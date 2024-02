Madre de menor víctima de abuso sexual denuncia que el agresor tiene vínculos con el Gobierno

Victoria Figueiras, madre de una menor de cuatro años de edad que fue presuntamente abusada sexualmente por su tío paterno, ha hecho serias acusaciones de tráfico de influencias, señalando una supuesta conexión entre el agresor y una persona del Gobierno de México.

En entrevista con la periodista Azucena Urezti para Radio Fórmula, Figueiras expresó su frustración después de que un juez determinara la liberación del acusado, argumentando que la menor no pudo especificar la hora y el día exactos del presunto abuso sexual.

En palabras de la madre, “Lo que dicen en el comunicado las autoridades es mentira, de hecho, mi hija fue sometida a varias pruebas donde todas determinaron que sufrió un abuso.”

La madre de la víctima cuestiona la decisión del juez, afirmando que este parecía requerir detalles extremadamente precisos para buscar justicia. “¿Qué necesitaba, las coordenadas, los segundos?, es absurdo”, declaró Figueiras durante la entrevista.

“Aquí hay un tráfico de influencias... una persona de gobierno está relacionada”

Además, la madre de la menor abusada aseguró que hay indicios de tráfico de influencias, alegando que el tío paterno de la niña tiene una conexión con una persona del Gobierno de México. En consecuencia, solicitó un nuevo juicio transparente para garantizar la justicia adecuada para su hija.

“Sabemos que aquí hay un tráfico de influencias, al parecer una persona de gobierno está relacionada... lo único que he pedido es que se lleve a cabo un juicio transparente. Yo no vengo a pedir favores a nadie, lo único que pido es que se haga de manera limpia, transparente y parcial”, afirmó.

Por lo que estas acusaciones plantean interrogantes sobre la integridad del proceso judicial y resaltan la necesidad de una investigación exhaustiva para esclarecer la verdad detrás de este caso, por lo que Victoria Figueiras aseguró que no descansará hasta hacer justicia.

“Si no tenemos un buen resultado en la reunión vamos a seguir con las protestas, nosotros no vamos a parar, si a ellos les molesta que realicemos bloqueos, imaginen lo que me molesta que mi hija haya sido abusada”, dijo la madre de la menor a la periodista Azucena Urezti.