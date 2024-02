“¡Ah es falso!”: AMLO sobre el supuesto atentado contra la periodista Anabel Hernández

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló del supuesto atentado que sufrió la periodista Anabel Hernández la noche de este martes. Aunque no tenía con claridad la información, en la misma conferencia de prensa de este miércoles desde Chiapas le aclararon lo sucedido.

Te puede interesar: Esto es lo que sabemos sobre el supuesto atentado en contra de Anabel Hernández

Explicó que se enteró de la publicación en redes sociales, en una cuenta de X que suplantó la identidad de Anabel Hernández, pero que no supo todos los detalles porque “fue tarde”.

“Ayer, apareció que fue víctima de un atentado (Anabel Hernández), ya no alcancé a saber bien porque fue tarde cuando me enteré. Desde luego que yo no le deseo mal a nadie, ni tengo enemigos”, expresó en la mañanera.

Después, fue informado de que el supuesto atentado fue falso, aunque la publicación y el hecho en sí despertó una ola de reacciones y políticos que cayeron en dicha fake news, como el senador Emilio Álvarez Icaza.

“Ojalá y sea falso, ¡ah es falso!”, dijo AMLO después luego de la aclaración del vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.

Sobre esta clase de noticias falsas y personas que cayeron, AMLO agregó que es “temporada de zopilotes” por el periodo electoral y la “guerra digital” que existe en las redes sociales.