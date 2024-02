Toyota Tacoma es toda una “bad ass”

Para presentar la totalmente renovada Toyota Tacoma 2024, estuvo presente Sheldon Brown, el mismísimo Chief Enginer de este producto que por cierto se han producido desde su lanzamiento, 2 millones de unidades, de las cuales, la gran mayoría se han ensamblado en la planta de Tijuana, Baja California, es decir, estamos frente a un ícono con ADN 100% mexicano.

Fernando Colmenero, subgerente de relaciones públicas de esta armadora nipona en México, se encargó también de encabezar los anuncios de las nuevas prestaciones de esta aclamada camioneta que a decir verdad, no le duele nada y como dice Brown, es toda una “Bad ass”. Tacoma lleva casi 20 años de producirse en México, y ahora esta cuarta generación es más eficiente gracias a su nueva motorización i-Force e incluye también el más avanzado sistema de seguridad Toyota Safety Sense 3.0.

En México se han vendido cerca de 85 mil unidades, y hoy Tacoma evoluciona con innovaciones destacables que se suman a la calidad, durabilidad y confiabilidad que caracterizan a Toyota. Totalmente renovada, ahora cuenta con un diseño más ágil y robusto. Llega con 4 versiones para satisfacer las necesidades de los clientes: las SR 4x2 y 4x4 y las TRD Sport 4x2 y 4x4. Estas últimas fueron diseñadas para realzar su carácter deportivo y satisfacer a aquellos apasionados por explorar al máximo las cualidades Off Road de este vehículo.

Integra la nueva motorización de la marca i-FORCE, con un motor de 2.4 L con 4 cilindros en línea, que generan una potencia máxima de 278 HP, y un torque máximo de 317 lb-pie en sus nuevas versiones TRD, mientras las versiones SR entregan una potencia máxima de 228 HP y torque máximo de 243 lb-pie.

Cuenta con un rendimiento de combustible combinado de 12.69 Km/L en la versión SR 4x2, 11.71 Km/L en SR 4x4, 12.31 Km/L en TRD 4x2 y de 11.47 Km/L en TRD 4x4. Además, en todas sus versiones integra Turbo cargador Twin Scroll, Turbocargador con Intercooler, Dirección electrónicamente asistida EPS, transmisión automática electrónicamente con ocho velocidades, además de los tres modos de manejo ECO/NORMAL/SPORT.

¿Cuánto cuesta esta chulada de maíz prieto? Arranca desde un precio de $769,900 pesos (MXN) para la versión SR 4x2, de $839,900 MXN en SR 4x4, de $899,900 MXN en TRD Sport 4x2 y de $969,900 MXN para la versión TRD Sport 4x4. Tome nota.

Fideicomiso internacional

Hace cosa de un mes Fibra Terrafina uno de los fideicomisos inmobiliarios más importantes del segmento industrial a nivel nacional dio a conocer que su comité técnico analizaría la posibilidad de llevar a votación un proceso para internalizar la administración del Fideicomiso que desde más de 10 años corre a cargo de PGIM Real Estate uno de los fondos especializados del sector más relevantes a nivel global.

En este sentido, ni los grandes números reportados durante el reporte financiero del 4T23 evitaron que Alberto Chretin, director de Fibra Terrafina confirmara el pasado viernes durante la llamada con inversionistas que el comité técnico de la Fibra convocará a una sesión extraordinaria de la Asamblea de Tenedores para dar paso a la votación para iniciar la internalización de la administración del fideicomiso.

Esta noticia sorprendió a más de uno porque minimiza el rol que ha jugado hasta ahora PGIM Real Estate, el administrador externo actual, responsable del 95% de la operación de la fibra. Sin embargo, ¿sería posible que no se estén considerando todos los riesgos, costos ocultos y la posible pérdida de valor? Por otro lado, ¿será verdad que en tan solo tres meses podrían lograr un proceso de transición y mantener su desempeño? ¿Estarán analizando los posibles riesgos y acciones que tendría reemplazar a un administrador de clase mundial como PGIM con un equipo que no ha sido identificado?, ¿Qué opinarán las Afores uno de los principales inversionistas de Terrafina?

Certificado en Aequales

Scotiabank México, bajo la dirección de Adrian Otero, se ha convertido en la primera institución bancaria en México en obtener la certificación Aequales en equidad de género y diversidad. Esto lo posiciona como una empresa inclusiva y segura para todas las personas. El banco ha logrado alcanzar un equilibrio del 50% de hombres y mujeres en todos los niveles, y ha llegado al 30% de presencia femenina en puestos de liderazgo.

La certificación Aequales reconoce los esfuerzos realizados en favor de la equidad y la diversidad a través de un proceso de acreditación de las estrategias implementadas, que incluyen políticas, procesos y acciones por parte de las organizaciones.

A través de encuestas de percepción, herramientas de medición basadas en Big Data y un proceso de validación llevado a cabo por Aequales, se evalúa la correcta implementación de las estrategias en equidad y diversidad. Solo las empresas que han avanzado en su compromiso y consistencia hacia la equidad de género y diversidad pueden obtener esta certificación después de un exhaustivo proceso de auditoría.

B Drive IT to Code

El grupo mexicano B Drive IT y Engine Core, dirigido por Aldo Córdova, acaba de recibir por segundo año consecutivo el reconocimiento de ser una de las mejores compañías para trabajar en tecnología, según Best Place To Code 2024, en la categoría ‘Consultoría Global’, la cual se refiere a empresas de outsourcing tecnológico e integración de sistemas con más de 100 desarrolladores. Estas compañías, con presencia en nuestro país y recientemente establecidas en Colombia a través de su subsidiaria B Core para ofrecer servicios de Tecnologías de la Información (TI), cuentan con una plantilla de más de 1,200 ingenieros certificados en esta industria.

Son partners y socios comerciales de las compañías internacionales más reconocidas del sector, como Red Hat, Oracle, Avaya, Google, Dell, Xfussion, Pure Storage, Sophos, Trend Micro e Infoblox. Además, cuentan con las certificaciones más relevantes de la industria, como ISO, NOM, CMMI y TIER.

Las empresas seleccionadas en este ranking destacan en el desarrollo profesional, lo que significa que han demostrado un fuerte compromiso con el crecimiento y desarrollo continuo de sus colaboradores. Se destacan por su innovación y vanguardia, ya que sus proyectos son retadores, desde inteligencia artificial hasta tecnologías emergentes. Promueven culturas inclusivas, donde la diversidad y la inclusión son valores fundamentales.

Evolución de la IA

La IA representa desafíos que deben considerarse al momento de su implementación y uso, por lo que es importante que los líderes de alto nivel en las organizaciones se involucren, como piezas claves, en la adaptación de estas tecnologías, considerando que es una herramienta fundamental para enfrentar los retos estratégicos de sus organizaciones. Al menos es lo que asegura Gustavo Barcia, director general de Needed Education ante la ya conocida evolución de la Inteligencia Artificial y su impacto, ya no digamos en la vida diaria, en los negocios.

Ante esto, Needed Education junto con KIO de Jorge Sapién organizan Never Ending Evolution: AI, en el que 500 directores y CEO de diferentes empresas y sectores recibirán hoy y mañana información de la mano de expertos nacionales e internacionales para una comprensión profunda de cómo la Inteligencia Artificial (IA) puede generar valor, gestionar riesgos y crear una ventaja competitiva para sus respectivas organizaciones.