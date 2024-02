“No es el momento para aumentar el aguinaldo”, afirma la Coparmex

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) se manifestó en contra del aumento del aguinaldo de 15 a 30 días que es impulsado en el Senado después del avance de una iniciativa de ley para reformar el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

La Coparmex, que agrupa al sector empresarial, aseguró que no rechaza la mejora de la prestación laboral que ha empujado en el Congreso Morena, el PRI y el Partido Verde; no obstante, aseguró que no es el momento en la actual legislatura.

“Consideramos que no es el momento para incrementar los días de aguinaldo (…) es necesario considerar las complejas condiciones actuales del empresariado en México”, indicó la Coparmex.

Agregó que deben madurar las otras reformas que han avalado, como la del salario mínimo, el aumento de los días de vacaciones y la eliminación del outsourcing.

Al respecto, esta confederación precisó que no han existido incentivos fiscales por parte del gobierno, lo que ha llevado a las empresas a costos adicionales por los cambios en la ley que han favorecido a los trabajadores.

“El aumento de 15 a 30 días de aguinaldo, impactaría de manera más peligrosa y agresiva a las MiPymes que representan más del 99% de las empresas del país”, precisó la Coparmex.

La reducción en la contratación de nuevos empleados y el aumento de la informalidad laboral serían los principales riesgos, pues muchas empresas buscarían reducir costos para cumplir con duplicar el aguinaldo.

Añadió que es preocupante el momento del avance de la propuesta de aumentar el aguinaldo de 15 a 30 días, en medio del proceso electoral, por lo que está en contra de la politización del tema en el Congreso.