Castración química por vulnerar a niños llega al Congreso de México: ¿en qué consiste la iniciativa?

En la Cámara de Diputados se propuso una iniciativa para reformar el artículo 261 del Código Penal Federal con el objetivo de imponer una sanción más rigurosa a aquellos que perpetren actos de violencia sexual contra menores.

De acuerdo con Karina Barrón Perales, legisladora que desarrolló la propuesta, lo que se contempla con la nueva normativa es la aplicación de la castración química de por vida, junto con una pena de más de 20 años de prisión y una multa de hasta 1,500 días de salario mínimo, es decir, más de 373 mil pesos.

En su exposición de motivos, la diputada del Grupo Parlamentario del PRI destacó la importancia de salvaguardar la integridad de los niños, enfatizando que merecen protección, justicia, cuidado y respeto. Asimismo, subrayó que aquellos que no brinden estas garantías no deben ocupar cargos con autoridad jurídica.

“No más impunidad, no más corrupción y tráfico de influencias. No más atropello al dolor de un menor. No más excusas irrisorias en perjuicio de la menor. No más impunidad”, sostuvo.