“Miguel Hidalgo tiene más de 80 mil problemáticas acumuladas”: Torruco Garza

El morenista recorre habitualmente la alcaldía MIguel Hidalgo e identifica sus problemas

Para comenzar, me gustaría saber ¿por qué Miguel Torruco Garza aspira a ser alcalde de Miguel Hidalgo?

— Como vecino y ciudadano, me he enfrentado a la falta de servicios básicos en esta alcaldía, lo cual es muy frustrante. La ausencia de seguridad, calles pavimentadas, desazolve y limpieza en las calles son algunos de los problemas evidentes. Además, es notable el descuido en la poda de árboles. Pero, ¿por qué yo? Soy una persona capaz de ejecutar acciones, organizada y preparada desde joven. Estoy a punto de obtener mi grado doctoral en Administración Pública, hablo tres idiomas y he estudiado en Harvard. Sin embargo, mi deseo de ser alcalde radica en mi vocación para resolver problemas, mantener un contacto directo con la gente y ejecutar acciones concretas.

Sería un gran logro para Morena recuperar la alcaldía, ¿verdad?

— Definitivamente. La alcaldía Miguel Hidalgo ha sido disputada entre nuestro movimiento y la oposición. Actualmente me considero parte de la oposición y veo viable nuestra victoria dada la bienvenida que hemos recibido de empresarios, restauranteros y residentes de colonias populares. Esta alcaldía, anteriormente gobernada por la oponente de Claudia Sheinbaum, es el corazón de la Ciudad de México y el epicentro de las elecciones de 2024. La ciudad ganará relevancia, y específicamente, la alcaldía Miguel Hidalgo será clave en el proceso electoral.

No todo es Polanco o Masaryk; colonias como Anáhuac y Pensil también enfrentan numerosos problemas por la ausencia gubernamental. Los servicios básicos son prácticamente inexistentes, lo que requiere una solución inmediata basada en voluntad política. Un alcalde debe ser la esencia del servidor público, teniendo la obligación de estar en contacto directo con los vecinos y gobernar desde las calles, no desde los escritorios.

¿Cuáles consideras que son los principales problemas de la alcaldía?

— La ausencia de servicios básicos es el problema más evidente, con la alcaldía notablemente abandonada. Desde la seguridad y la falta de cámaras hasta el deterioro de las calles en zonas donde se pagan altos impuestos, es evidente el abandono total. No se trata de reinventar la rueda, sino de tener la voluntad política y el compromiso para solucionar las problemáticas de los residentes.

Hablas de un “bombardeo” de baches y una insuficiente presencia policial, pero también mencionas el exceso de publicidad en calles como Masaryk y el descuido en los parques, como el Parque Lincoln. ¿Cómo abordarías estos problemas?

— Debe existir una justicia social y equidad en el trato gubernamental hacia todos los residentes, sin importar su inclinación política. Respecto a los problemas urbanísticos y de servicios básicos, es fundamental el uso de tecnología existente para mejorar la densidad del tráfico y la gestión de recursos hídricos, especialmente en un contexto de cambio climático que afecta el suministro de agua.

En cuanto a la convivencia en parques y jardines, es crucial promover un respeto mutuo entre personas, deportistas, mascotas y niños. La responsabilidad ética en el manejo de mascotas en espacios públicos es fundamental para una convivencia armoniosa.

Finalmente, el tema del bienestar animal es importante para mí. Estoy en contra del sufrimiento animal y creo en la importancia de proteger la vida en todas sus formas.

En lo referente al manejo del agua y las vacaciones de los políticos, considero que es esencial un enfoque responsable y equilibrado que permita tanto la gestión eficaz de los recursos como el merecido descanso para continuar sirviendo a la comunidad de manera efectiva.

¿Qué opinas de las corridas de toros?

— Nunca he sido partidario de ellas. Recuerdo que hace unos 20 años fui invitado a una y me pregunté qué hacía allí. No tolero el sufrimiento animal en ninguna de sus formas. Personalmente no me agradan las corridas de toros y siempre he estado a favor de preservar la vida. Incluso algo tan pequeño como una hormiga en mi camino merece ser evitado; creo firmemente que no tenemos el derecho de quitarle la vida a ningún ser.

Hemos hablado también del problema del agua. ¿Has pedido alguna vez una pipa?

— Sobre el tema del agua, efectivamente, ha habido ocasiones en mi vida en las que he tenido que solicitar pipas de agua. Este acto subraya la importancia de un manejo responsable del recurso hídrico, una responsabilidad que debe ser compartida no solo en Miguel Hidalgo sino en todas las demarcaciones de la ciudad, con el apoyo de los tres niveles de gobierno.

Aunque actualmente me encuentro en un período de intercampaña y hay ciertas limitaciones en lo que puedo proponer, estoy convencido de que una colaboración efectiva entre los diferentes niveles de gobierno puede ofrecer soluciones rápidas y eficaces. El cuidado del agua es esencial, especialmente para prevenir prácticas corruptas en la distribución de este recurso vital.

No sé si estás al corriente de lo que pasó en Nuevo León. ¿Qué te parecería si el gobierno de la Ciudad de México bombardeara nubes también?

— Respecto a la posibilidad de que el gobierno de la Ciudad de México adopte técnicas de bombardeo de nubes, similares a las utilizadas en Dubái y otras regiones áridas para generar lluvia, me parece una medida adecuada. Aunque no soy experto en la química detrás de este proceso, reconocer y aprovechar los avances científicos para mejorar nuestras condiciones climáticas es crucial.

Otro de los problemas que vive la Miguel Hidalgo es el ruido y la implantación de locales, antros, restaurantes. También vemos en la zona de Parque Lincoln que se siguen adueñando de espacios públicos.

— En relación con el ruido y la ocupación de espacios públicos por locales, antros y restaurantes, especialmente en áreas como Parque Lincoln, es necesario establecer acuerdos mutuos entre vecinos y dueños de establecimientos. La pandemia nos llevó a valorar los espacios al aire libre, pero es importante encontrar un equilibrio que respete el bienestar de todos.

En cuanto a las terrazas, que han proliferado desde la pandemia, debemos buscar un consenso que beneficie tanto a los restauranteros como a la comunidad. Esto incluye establecer límites claros en los niveles de ruido y asegurar que se cumplan los horarios establecidos, manteniendo siempre una política de cero corrupción y respeto por la ley.

En cuanto a las operaciones para regular las terrazas, como las que se han implementado en la alcaldía Cuauhtémoc, creo en la importancia del diálogo y el acuerdo mutuo, sin recurrir a medidas agresivas. Mi enfoque siempre ha sido conciliador, buscando el respeto y la comprensión entre todas las partes involucradas.

A Miguel Torruco Garza, ¿qué es lo que le preocupa como persona?

— Lo que más me preocupa como persona es, sin duda, la integridad de las familias mexicanas. Considero que su seguridad y bienestar son primordiales, así como su salud y la tranquilidad de vivir en un entorno seguro. Para mí, esto constituye la esencia de lo que es más importante, por encima de cualquier otra preocupación.

Muchos expatriados escogen la Miguel Hidalgo para vivir en ella.

— Es bien sabido que muchos expatriados eligen la Miguel Hidalgo como su hogar, atraídos por su calidad de vida. Esta alcaldía es crucial para la economía del país, contribuyendo significativamente al Producto Interno Bruto de México y albergando numerosas embajadas y residencias de personas influyentes. La importancia de Miguel Hidalgo, tanto económica como culturalmente, es indiscutible.

Cuando decides lanzarte por la alcaldía Miguel Hidalgo, ¿cuál es el mejor consejo que te dio tu padre?

— El mejor consejo que recibí de mi padre fue mantener la honorabilidad de nuestra familia, una tradición de respeto y honor que hemos cultivado a lo largo de los años. Mi compromiso con la política nace de una convicción profunda y la certeza de que puedo marcar la diferencia, impulsado por el deseo genuino de servir a los demás y mejorar sus vidas.

Y, ¿has tenido la oportunidad de hablar con Claudia Sheinbaum sobre tu apuesta por la Miguel Hidalgo?

— He tenido el honor de discutir mi candidatura y visiones para Miguel Hidalgo con la doctora Claudia Sheinbaum, a quien respeto y admiro profundamente. Mi apoyo a su causa y mi participación en el movimiento político reflejan mi creencia en la posibilidad de un cambio significativo, guiado por la preparación, la ciencia y el liderazgo eficaz. A través de estas conversaciones, he reafirmado mi compromiso de contribuir al Proyecto de Nación desde el lugar donde pueda ser más útil para mi patria.

Mi experiencia y juventud me otorgan una perspectiva única y la energía necesaria para enfrentar los desafíos de gobernar. La preparación académica y la experiencia en el servicio público me han preparado para liderar con innovación y compasión. Estoy convencido de que, con una gestión basada en el amor y la preparación, podemos inspirar a la gente a creer en un futuro mejor.

Recientemente he descubierto en TikTok varios videos tuyos donde explicas de manera destacada la historia de México, lo cual revela tu profunda pasión por este tema.

— Mi interés no solo se limita a la historia mexicana, sino que abarca la historia mundial, aunque es evidente que la primera ocupa un lugar especial en mi corazón. En mi tiempo libre, prefiero sumergirme en lecturas sobre la historia de México, subrayando la importancia de entender nuestro pasado para no estar condenados a repetirlo, una idea comúnmente asociada a Napoleón Bonaparte.

Este entusiasmo por la historia refleja mi convicción de que ‘comprender de dónde venimos y hacia dónde vamos’ es crucial. Analizar tanto los logros como los errores, tanto propios como de los adversarios, es fundamental, ya que ello nos humaniza y enriquece nuestro liderazgo. Este enfoque histórico forma mi visión de gobernanza: llegar a la alcaldía no con un círculo cerrado de conocidos, sino con un equipo experimentado y capaz, listo desde el primer día para abordar y resolver las más de 80 mil problemáticas acumuladas, desde la infraestructura básica hasta la mejora de servicios públicos.

El liderazgo efectivo se basa en la colaboración, la voluntad política y un equipo comprometido que trabaja unido para el bien común. Los desafíos no se pueden enfrentar en solitario y prometer soluciones unipersonales no es realista. Un líder eficaz se rodea de individuos competentes, dedicados a resolver las necesidades de la comunidad.

Y también, por lo que tengo entendido, eres católico. ¿Vas a misa?

— Sí, voy a misa. Hace tiempo no voy. Bueno, fui, de hecho, el pasado fin de semana. Pero de meses atrás, híjole, de los últimos dos meses habré ido como tres veces, quizá. Con mis hijos, con mi esposa. Soy creyente, sí, pero, pues, también los domingos es cuando uno puede salir y estar con los vecinos, que es su día de descanso y recorrer las calles, ¿no? Es lo que me ha impedido, pero llevo mis creencias tanto en el corazón como en la cabeza y la buena fe.