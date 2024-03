Liberan a motociclista que agredió a mujeres en marcha del 8M

La marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo se desarrolló en calma; sin embargo, se registró un altercado protagonizado por un motociclista, identificado como Abraham “N”, en Eje Central, quien agredió a varias mujeres que marchaban rumbo al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

Te puede interesar: CDMX renombrará calles con nombres de mujeres invisibilizadas

Aunque el video difundido en redes sociales dividió opiniones sobre quién comienza las agresiones físicas, el sujeto cargó y azotó contra el piso a una de las manifestantes, además de golpear y forcejear con varias mujeres.

Por tal motivo, el sujeto fue detenido en dicho punto del Centro Histórico de la Ciudad de México por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), quienes lo trasladaron ante un Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ) para que determinara su situación jurídica.

Abraham “N” aseguró que se dirigía a la colonia Lindavista y luego de ser detenido afirmó que las mujeres fueron quienes lo agredieron primero y él solo intentó defenderse de los golpes.

“Ellas me empezaron a golpear primero, fueron dos contra uno y luego empezó la tercera, cuando empecé a hacer espacio para que no me lastimaran”, expresó.

La mañana de este lunes trascendió que el sujeto fue liberado el mismo día de su detención, es decir, el 8 de marzo, de acuerdo con información del comunicador Carlos Jiménez.

“Abraham quedó libre ese mismo día. Abraham “N” dejó las instalaciones de la Fiscalía a las pocas horas de su arresto”, colocó el periodista en su cuenta de Twitter.