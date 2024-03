Madre de estudiante de Ayotzinapa aclama justicia y pide que no quede impune

Liliana Vianey Gómez, madre de Yanqui Kothan Gómez Peralta, estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa asesinado por policías el jueves pasado en Tixtla, Guerrero, exige justicia para que su muerte no quede impune.

En una entrevista con TV Milenio, mencionó que no ha recibido respaldo por parte de las autoridades, no tiene información sobre la carpeta de investigación y no ha recibido ninguna llamada de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.

Liliana Vianey Gómez, madre de Yanqui Kothan Gómez Peralta, estudiante de la Escuela Normal. (Foto: TV Milenio)

“No se sabe nada sobre la carpeta, y espero una explicación sobre por qué no ha sido entregada a las instancias correspondientes”, mencionó.

Solicitó la renuncia del secretario de Gobierno y de Seguridad del Estado por haber respaldado la primera versión de los hechos al señalar que la policía Estatal disparó en respuesta a una agresión.

“Los estudios periciales realizados en el cuerpo de mi hijo muestran que no estaba alcoholizado ni drogado, lo que refuta la versión del gobierno estatal”, subrayó.

En cuanto a los tres policías implicados en el asesinato muerte de su hijo, mencionó que están bajo resguardo y no detenidos.

Estudiantes de Ayotzinapa acusan siembra de armas tras muerte de su compañero (Captura de pantalla/Redes sociales)

“Para el Estado, ser estudiante es un pecado, ser normalista es un delito y ser de Ayotzinapa es la muerte” — Liliana Vianey Gómez

La madre de Yanqui Kothan pidió a los mexicanos la comprensión para la lucha de los estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa, quienes provienen de familias de bajos recursos, son hijos de campesinos que buscan superarse y ser mejores. Por lo que buscará limpiar la imagen de su hijo y de la escuela, ya que los catalogan como delincuentes.

Liliana Vianey, madre soltera, trabaja en la cooperativa de la Normal y mantiene a sus seis hijos. Espera que se agote toda línea de investigación y que el asesinato de su hijo no quede impune.