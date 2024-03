Asesinan a influencer, abogado y productor, amigo de Yeri Mua en Veracruz

El creador de contenido, empresario, abogado y productor Alfredo Beauregard, de 33 años de edad, fue asesinado la madrugada del lunes 11 de marzo tras sufrir múltiples puñaladas en la colonia Los Laureles, en Veracruz.

De acuerdo con medios locales, el cuerpo del joven tenía signos de agresión provocadas con arma blanca, tanto en el abdomen como en la espalda. El empresario y productor, amigo cercano de la también influencer Yeri Mua fue atacado a un costado de su automóvil Nissan blanco.

La mañana de este 12 de marzo, la Fiscalía General de Justicia de Veracruz dio a conocer la detención de Kevin “N” y un menor de identidad resguardada, presuntamente relacionados con el crimen contra del abogado.

De ser necesario @yerimua cooperará con las autoridades para dar con el responsable del homicidio de su amigo, el publirelacionista, Alfredo Beauregard, asesinado esta mañana en el puerto de #Veracruz. Creadores y artistas veracruzanos exigen #JusticiaParaAlfredo. pic.twitter.com/GMJ58AH4N7 — Félix Márquez (@felyxmarquez) March 12, 2024

Por su parte, la también cantante veracruzana se ofreció a cooperar con las autoridades para esclarecer lo sucedido con Alfredo Beauregard, “es imposible no sentirme con coraje en este momento, no es un buen momento, no es buen día”, afirmó en su cuenta de Instagram.

Hasta el momento se desconoce si el asesinato del joven está relacionado con su orientación sexual, si se trató de un robo o un ataque directo.