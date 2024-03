Semana Santa desata nueva oleada de fraude de los montaviajes

Las vacaciones de Semana Santa desataron una nueva oleada de fraude ligada a los montaviajes, delincuentes que engañan, estafan y roban tu dinero a través de agencias de turismo inexistentes y ofertas falsas de viaje en redes sociales.

El Consejo Ciudadano reveló a Publimetro que 91% los ataques lanzados por dichos criminales se consuman y terminan en estafas de 300 a más 100 mil pesos, por un viaje que solo habita en la imaginación de las víctimas.

Reportó que, solo entre febrero de 2023 y el mismo mes de 2024, el número de afectados y casos registrados de fraude ligados a los montaviajes, mostró un incremento de 46%.

Aunque, se anticipa que dicha cifra tenga un salto importante en los siguientes días, debido a 80% de las estafas perpetradas desde las agencias y ofertas falsas de turismo ocurren en las vacaciones de Semana Santa, verano y Fin de Año.

Sin denuncia, 95% del fraude

El presidente del Consejo Ciudadano, Salvador Guerrero Chiprés, señaló que 95 de cada 100 personas afectadas por los montaviajes no denuncian el fraude ante el Ministerio Público.

Explicó que, a pesar del daño causado por los estafadores, la mayoría de los estafados no acude ante la autoridad ministerial debido a que “no tiene tiempo” o considera que “el monto del fraude” no es tan alto.

¿Los afectados no se atreven a denunciar?

– No es que no se atrevan a denunciar, porque si tú haces esa pregunta, estás implicando que las personas tienen miedo de reportar y eso no ocurre.

¿Tal vez, les da pena reconocer que fueron engañados?

– No. Aquí lo que pesa más es la evaluación del costo-beneficio, porque el mayor porcentaje de daño pues es de relativamente baja cantidad.

Esto último, precisó Guerrero Chiprés, como consecuencia de que 85% de las estafas de viaje son inferiores a 30 mil pesos y solo 15% alcanzan montos superiores, que pueden llegar a más de 100 mil pesos.

Víctimas favoritas de montaviajes

El presidente del Consejo Ciudadano señaló que las mujeres son las víctimas favoritas o más afectadas por las agencias y ofertas falsas de los llamados montaviajes.

Precisó que 65% de las personas estafadas corresponden a mujeres, contra 35% de hombres, mientras que las personas que más denuncian o reportan los hechos son adultos de 31 a 60 años.

El directivo destacó que los estados del país que tienen más reportes ligados a los viajes fraudulentos son Estado de México, Jalisco, Querétaro, Puebla y Chihuahua.

Mientras que, en la Ciudad de México, las alcaldías –con las tasas más altas de expedientes, por cada 100 mil habitantes– son Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Cuauhtémoc.

“El impulso delincuencial de los montaviajes está dirigido, principalmente, a la población que no tiene la oportunidad de hacer vacaciones, que no tiene la oportunidad de viajar”. — Salvador Guerrero Chiprés

Modus operandi de los montaviajes

Lo montaviajes crean agencias de turismo o de viajes falsas , que solo existen en el mundo digital y en la “imaginación del delincuente ”.

de o de viajes , que solo existen en el mundo y en la “imaginación del ”. Utilizan las redes sociales o publicidad tradicional como flyers para atraer a sus víctimas. En las redes corre 60% de los casos.

o publicidad tradicional como flyers para atraer a sus víctimas. En las redes corre 60% de los casos. Su oferta de viaje más importante es Cancún . Después ofrecen paquetes de vacaciones de Semana Santa para Xcaret , Acapulco y Puerto Vallarta .

. Después ofrecen paquetes de de Semana Santa para , y . Tientan y emocionan a sus víctimas con paquetes de turismo 20% o 30% más baratos .

. Ofrecen transporte en horarios muy convenientes, hotel y hasta guías de turismo; y “ya enganchaditos, les dan un descuento adicional” para asegurar la estafa .

en horarios muy convenientes, y hasta guías de turismo; y “ya enganchaditos, les dan un adicional” para asegurar la . A cambio, los turistas transfieren anticipos o el costo total de los paquetes, que no existen y que nunca se van a cumplir.

o el total de los paquetes, que no existen y que nunca se van a cumplir. Las víctimas se dan cuenta del engaño hasta que llega la fecha de utilizar los servicios contratados.

hasta que llega la fecha de utilizar los servicios contratados. Las redes sociales desde las que operan los montaviajes y sus agencias de turismo fraudulentas desaparecen o simplemente ignoran los reclamos.

Monto del fraude de los montaviajes

Menos de 10 mil pesos: 29%

10 mil pesos: 30%

De 10 mil a 30 mil pesos: 26%

De 30 mil a más de 100 mil pesos: 15%

Lo más leído en Publimetro: