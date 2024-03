Shen Yun, el show con intereses políticos ocultos que pone en riesgo la relación entre México y China

El espectáculo de Shen Yun generó una nueva controversia al abrir una nueva temporada en la Ciudad de México y Guadalajara. Mientras su publicidad se encuentra omnipresente en espectaculares, televisión, redes sociales y diversos espacios, el gobierno de China levanta las alertas sobre este evento.

“El llamado ‘Shen Yun’ no es una actuación teatral en absoluto, sino es una herramienta política utilizada por ‘Falun Gong’ para difundir su culto y propagandas contra China, además de procurar ampliar el alcance de su influencia y recaudar fondos, empañando y distorsionando la cultura China”, advirtió la Embajada de China en México a través de un pronunciamiento en X.

Originado en Nueva York en 2006 y asociado con Falun Gong, un movimiento espiritual prohibido en China desde 1999, Shen Yun se promociona como un renacimiento del patrimonio cultural chino precomunista, presentando una mezcla de danza clásica china, música y historias basadas en antiguas leyendas y la actual situación de Falun Gong en China.

Al respecto, la embajada asegura que Falun Gong “es una secta herética antihumana, anticientífica y antisocial, por lo que fue proscrita por el gobierno chino en 1999 de acuerdo con la ley”.

¿Por qué la prohibición desde China?

Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es un sistema de creencias y prácticas espirituales que combina elementos del budismo, taoísmo y ejercicios de qigong.

Surgió en 1992 en China y rápidamente ganó una amplia base de seguidores, superando incluso al número de miembros del Partido Comunista Chino. Esta popularidad llevó al gobierno chino a prohibir la práctica en 1999, argumentando que promovía supersticiones y era una amenaza para la estabilidad social.

Desde entonces, Falun Gong ha enfrentado una fuerte represión en China, mientras que a nivel internacional ha buscado exponer la persecución de sus seguidores a través de diversos medios, incluyendo Shen Yun.

No obstante, la embajada china en nuestro país describe a Shen Yun no como una celebración cultural, sino como una herramienta política al servicio de Falun Gong para difundir su ideología y recaudar fondos, acusando al espectáculo de distorsionar y empañar la cultura china.

Shen Yun, por otro lado, se presenta a sí mismo como un esfuerzo por preservar y compartir la rica herencia cultural china, a menudo perdida o suprimida bajo el régimen comunista.

“Su falsa afirmación de que ‘después de décadas de régimen comunista, gran parte de la cultura china ha sido destruida u olvidada’ es una rotunda mentira, cuya fraudulencia sin duda está bien desenmascarada por todos los amigos mexicanos que han estado en China desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y China hace 52 años”, asegura la embajada.

A pesar de la controversia, Shen Yun continúa su gira mundial, atrayendo a audiencias en más de 130 ciudades y enfrentándose a lo que ellos consideran que son intentos de censura y presión política por parte del gobierno chino.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Según Ticketmaster, los boletos para presenciar el espectáculo “Shen Yun 2024: 5000 años de civilización en escena” en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México tienen un precio que oscila entre $2,379 y $5,599 pesos. Las funciones se llevarán a cabo del 1 al 5 de mayo.

Por otro lado, en el Conjunto Santander de Guadalajara, donde se realizarán funciones del 26 al 28 de abril, los boletos tienen un costo que va desde $2,500 hasta $3,000 pesos.

Críticas al exceso de publicidad

Prácticamente todos hemos sido expuestos a algún mensaje publicitario del espectáculo de Shen Yun Performing Arts, que cada vez que visita el país, reserva espacios para promocionarse tanto en medios físicos como digitales.

Esta avalancha publicitaria ha suscitado críticas en las redes sociales, donde algunos usuarios indican que, en lugar de incentivar su asistencia, el exceso de promocionales les produce un efecto contrario.

“Con la inmensa cantidad de publicidad que invirtieron, en lugar de hacer que quisiera ir a verla me disuadió. Eran diez comerciales de esa puesta por cada hora de video (en YouTube). Yo lo odié”, aseguró Margarita Reyes en su cuenta de X.

Lo mismo ocurre con Wil Torres, quien lanzó la siguiente crítica en la citada red social: “Por fin la embajada pone en su lugar a esa organización que, dicho sea de paso, su publicidad en YouTube es fastidiosa y engañosa”.