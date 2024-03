¿Lleva o no lleva? Chef taliano ‘se indigna’ con mexicanos por ponerle piña y catsup a la pizza

En las últimas horas, un chef italiano ha causado revuelo en las redes sociales debido a sus polémicos comentarios sobre las prácticas culinarias mexicanas, específicamente en lo que respecta a la pizza.

El chef, propietario del restaurante italiano ‘Padovano’, expresó su ‘indignación’ por la inclusión de piña y catsup en este plato tradicional italiano.

A través de una serie de videos compartidos en su cuenta de TikTok (@padovano_mx), el chef mostró su desaprobación hacia la combinación de piña y catsup en la pizza, considerándola una afrenta a la auténtica cocina italiana.

¿Le pones catsup a tu pizza?

Como muestra de su descontento, decidió ilustrar lo que él considera una incongruencia culinaria al poner salsa de tomate sobre un taco de carne, una acción que generó más risas que reflexión entre los usuarios.

Los videos del chef italiano provocaron una avalancha de comentarios y reacciones por parte de los usuarios mexicanos, quienes no dudaron en expresar su opinión sobre sus acciones.

Algunos señalaron que el taco estaba “mal hecho”, criticando la forma en que fue preparado y destacando la falta de autenticidad en su presentación.

“No me ofende la catsup, me ofende la tortilla toda tiesa”, “no me dolió pero si me saco de onda que le hecha catsup a la tortilla en vez de adentro del taco”, y “Señor, esta es la tierra de los dorilocos, no espere mucho”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en TikTok.

¿Pizza con o sin piña?

Otros usuarios se burlaron de la forma en que intentó representar el rechazo a la piña en la pizza, argumentando que su ejemplo era exagerado y poco realista.

En cuanto a los comentarios sobre la pizza con piña los usuarios de México, las opiniones se dividieron: “Por fin alguien que si sabe que la pizza no lleva piña”, “tan difícil es aceptar que es rico el toque dulce de la piña en una pizza?”, “Mi pizza! Mis condiciones!”.

A pesar de las críticas y burlas recibidas, el chef italiano ha tomado todo con humor y ha invitado a los mexicanos a visitar su restaurante en la Ciudad de México (CDMX), donde podrán disfrutar de auténtica pizza italiana sin piña ni catsup.

Su actitud ha generado aún más interacción en las redes sociales, convirtiéndolo en un fenómeno viral que ha captado la atención de miles de usuarios, ya que asegura ser “un italiano muy mexicano”.