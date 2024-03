Clara Brugada recibe respaldo de 40 sectores y organizaciones sindicales de trabajadores del gobierno CDMX

Clara Brugada Molina, candidata a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por Morena, PT y PVEM, recibió el respaldo de más de 40 sectores de trabajadores y trabajadoras del Gobierno de la Ciudad de México y organizaciones de agremiados de dependencias públicas agrupadas en la coordinadora “Suma Sindical”.

En el encuentro con trabajadores y representantes sindicales de distintas áreas de la administración pública, Brugada Molina reconoció la fuerza laboral que representan, y resaltó que su organización es una fuerza poderosa y fundamental en la transformación de la capital.

. Foto: (Especial)

“Reconozco ese gran papel que juegan y me emociona más que hoy estén dando pasos importantes de coordinación, y tenemos a SUMA que se convierte en una gran coordinación de la lucha sindical de esta ciudad y de este país y una aliada de la Cuarta Transformación”, manifestó.

Clara Brugada también reconoció los cambios en la vida laboral que impulsaron el presidente Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum por medio del aumento salarial, la regularización de más de 25 mil trabajadores del Gobierno de la Ciudad, así como los aumentos anuales al salario.

. Foto: (Especial)

En ese sentido, la aspirante morenista, refrendó su compromiso para seguir apoyando a todas y todos los trabajadores para ampliar sus derechos; “les reconocemos y les vamos a apoyar”, subrayó.

La candidata a la Jefatura de Gobierno pidió a los trabajadores observar la campaña electoral y analizar los modelos de ciudad que están en juego, por un lado la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, y por otro, la historia de incongruencias del candidato del PRI, PAN y PRD.

. Foto: (Especial)

Brugada Molina recordó a los sindicalizados las posturas contra los derechos laborales que ha tomado Santiago Taboada, y refirió que en su momento como diputado constituyente propuso privatizar el servicio de limpia del Gobierno de la Ciudad, y ante ello, el propio sindicato se tuvo que movilizar para defender sus derechos.

“No hay olvidarlo, el que hoy es candidato de parte del PRI, PAN y PRD, propuso retirar de la Constitución el que se prohibiera la privatización del servicio de limpia y no lo tenemos que olvidar, así que recordemos quién es el que ahora tenemos como contrincante, y no es lo que plantee ahora, es la congruencia o no, que tenga como lo que dice”, afirmó.

. Foto: (Especial)

Clara Brugada aseveró que la oposición no está de acuerdo con el sindicalismo y que su candidato cuando fue diputado apoyó una serie de iniciativas contrarias a los trabajadores, pues representa una historia de corrupción e incongruencias, representa a la derecha antiderechos.

“Ellos representan siempre lo contrario al avance democrático sindical, en cambio aquí, compañeras y compañeros sindicalistas, provengo de la lucha social, de los movimientos sociales de esta ciudad que hicieron que se democratizara”, enfatizó.

. Foto: (Especial)

En su intervención, Aarón Ortega Villa, presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad, señaló que los trabajadores del gobierno cierran filas en torno al proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como su total apoyo a las candidaturas de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada; “la transformación de la vida pública está en marcha y debe continuar para cumplir con el compromiso mayor de servir y atender a la ciudadanía”, expresó.

“Vengo hoy a convocarlos, a que los trabajadores en lucha se sumen, como lo dice el propio nombre de su organización, a esta gran cruzada, a esta gran lucha, a esta gran defensa de la Ciudad de México por ser y continuar siendo una ciudad de derechos y de libertades, así que vamos juntos y salgamos juntos de esta reunión a conquistar conciencias y corazones”, llamó finalmente Clara Brugada.