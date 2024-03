Senador de Movimiento Ciudadano se graba video mientras maneja

Francisco Javier García Bracamontes, precandidato de Movimiento Ciudadano a una diputación local en Nayarit, se grabó con su celular mientras manejaba y pedía a sus seguidores acatar todas las medidas de precaución en caso de manejar en carretera para salir de vacaciones.

“Es una semana de vacaciones y de mucho trabajo, ya voy a mi primera reunión; recuerden, si salieron de vacaciones cuídense mucho, pendientes de todas las medidas para no provocar accidentes y disfrutar de las vacaciones”, dijo en su publicación.

A pesar de que el político pudiera excusarse con que era otra persona la que conducía, en el reflejo de sus lentes se puede observar que es él mismo quien estaba manejando al volante, una falta que puede provocar accidentes en la vía pública. Y es que al usar el teléfono se pueden tener distracciones visuales, auditivas, cognitivas y físicas. Usar el celular impide tener una adecuada posición de manejo al no tener ambas manos sobre el volante. Un auto que circula a 120 km/h recorre unos 35 metros por segundo. En este caso se ve que Francisco Javier García Bracamontes no circula a gran velocidad, sin embargo es una práctica peligrosa.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) pidió a los automovilistas acatar las señalamientos de tránsito en todo momento, más en estos días de las vacaciones de Semana Santa en donde aumenta el flujo de vehículos.

Algunos estudios han demostrado que alrededor del 71% de los siniestros de tránsito son atribuibles al conductor; de este cantidad, 20% son por imprudencia o intención; 12% por exceso de velocidad, 11% por invadir el carril contrario y 11% porque no guardó distancia.

“Mientras conduce, por ningún motivo conteste una llamada telefónica, ya que una distracción, por breve que sea, puede ser la diferencia entre sufrir un percance o evitarlo. Los conductores que utilizan el celular mientras conducen corren un riesgo hasta cuatro veces mayor de sufrir o provocar un accidente de tránsito en carretera”.

Otras de las recomendaciones para manejar en carretera es circular por el carril derecho y usar el izquierdo para rebasar, para así tener un carril libre y movilidad segura. Usar las direccionales para indicar sus movimientos y reaccionar mejor y a tiempo.

Mantener las luces encendidas, esto podría significar la diferencia entre la ocurrencia o no de un accidente.

“Cuide los ‘puntos ciegos’, observe el entorno al cambiar de carril. Manténgase alerta a los camiones que circulan en las inmediaciones, ya que ellos tienen los mismos puntos, pero más amplios. Lleve siempre triángulos y chalecos reflejantes, lámpara de mano, cable pasa-corriente, gato y llanta de refacción. Conduzca con zapatos o tenis, no use chanclas y no maneje descalzo”.