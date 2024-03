Pasajero acosa sexualmente a mujer y a menor de edad en vuelo de Mérida a CDMX

Una usuaria de redes sociales, Fernanda Gutiérrez (@Fer_Gtz), ha compartido una serie de imágenes y videos alarmantes en los que denuncia un caso de acoso sexual por parte de un pasajero durante un vuelo de Mérida a la Ciudad de México (CDMX).

Obligan a víctima a viajar en el mismo vuelo que el acosador

Según su testimonio, en el vuelo 1109 de Viva Aerobus, un individuo identificado como Iván Villalobos Correa acosó sexualmente tanto a ella como a una menor de edad, y además agredió físicamente al padre de la niña cuando intentaba protegerla.

Los incidentes, según relata la usuaria de X, ocurrieron el 25 de marzo en el trayecto mencionado, donde Villalobos Correa habría tocado indebidamente a la menor de nueve años y a Fernanda dentro de la aeronave.

A pesar de que las autoridades y el capitán del vuelo 1109 respondieron a la denuncia, regresando a la pista para poner al presunto agresor a disposición de las autoridades, Fernanda afirma que el individuo fue liberado el 26 de marzo y posteriormente reincorporado al mismo vuelo que la menor a la que acosó.

“Depravado en el vuelo 1109 viva aerobus merida-mexico nos violento, nos toco y agredio fisicamente a una pequeña de 9 años, a su padre y a mi. Apesar de lo sucedio esta libre y lo subieron en el mismo vuelo revictimizando a la victima. #justcia”, dijo Fernanda.

Depravado en el vuelo 1109 viva aerobus merida-mexico nos violento, nos toco y agredio fisicamente a una pequeña de 9 años, a su padre y a mi.

Apesar de lo sucedio esta libre y lo subieron en el mismo vuelo revictimizando a la victima.

Testigos respaldan a víctimas de acoso

Los testimonios de otros pasajeros que presenciaron los hechos respaldan la versión de Fernanda, corroborando lo ocurrido el pasado lunes.

“Yo iba en ese vuelo, y confirmo lo sucedido. #justicia” y “todo el avión lo vio y el capitán de @VivaAerobus lo declaro como “hubo un acoso a una menor de edad y a una señora, se van tomar cartas en el asunto” NO PUEDE SER QUE ESE HDP ESTE LIBRE Y TODAS NOSOTROS EN PELIGRO. VIVA AEROBUS HAGAN JUSTICIA Y DETENGAN AL SEÑOR!”.

“HAGAN JUSTICIA, TODOS LOS VIMOS, EL MISMO PILOTO LO DECLARO COMO ACOSADOR, TODO ESTA GRABADO!!!!”, fueron algunos de los comentarios de algunas pasajeras que fueron testigo de este terrible acto.

Gracias! Esta clase de sujetos no pueden estar libres las niñas y las mujeres tenemos derechos. #justicia

Aerolínea no responde a madre de la menor acosada

Fernanda ha levantado una denuncia contra Iván Villalobos Correa ante las autoridades de la Ciudad de México, mientras que la familia de la menor también lo ha denunciado en Mérida, incluida Brenda Martínez (@Dabren2207), quien afirma ser madre de la niña acosada durante el vuelo.

“Es en serio @VivaAerobus que pones en el mismo vuelo al acosador de 3 personas incluyendo a mi esposo y mi hija?? Nuevamente solicité apoyo y me indican que no pueden hacer nada porque no les pasaron el reporte”, informó Brenda en redes sociales.

Hasta el momento, ni la aerolínea ni las autoridades de Yucatán o de la capital mexicana han emitido comentarios al respecto, a pesar de que el caso ha generado indignación y la petición de una acción firme por parte de las autoridades competentes para abordar el acoso sexual para garantizar la seguridad de todos los pasajeros.