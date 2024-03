Andrés Roemer ‘aterrizará' en México: Israel prepara su extradición

Andrés Roemer podría estar viviendo sus últimos días en Israel, después de que un tribunal de este país determinó que es extraditable a México, donde pesan en su contra múltiples acusaciones por el delito de abuso sexual.

La Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con cinco ordenes de aprehensión en contra del exdiplomático, por lo que la justicia mexicana procedería a procesarlo por su presunta responsabilidad en la comisión del ilícito en contra de varias mujeres.

Según información de Reuters, es inminente el traslado de Roemer de Israel a México, algo que ha reclamado el gobierno mexicano desde su detención en 2021. Pese a las buenas relaciones diplomáticas entre países, el principal obstáculo es que no existe un tratado de extradición entre las naciones.

A pesar de la resolución judicial en Israel, no se conoce con precisión una fecha en la que se llevaría a cabo el envío de Roemer a México, pues el Ministerio de Justicia no lo indicó.

Actualmente, el exdiplomático mexicano permanece en prisión domiciliaria luego de que un Tribunal de Distrito de Jerusalén dictara que “no es peligroso”.

Vive Roemer un ‘infierno’ en la cárcel

En una carta enviada el pasado mes de enero al periodista Ciro Gómez Leyva, Andrés Roemer aseguró que el gobierno de México ha incurrido en “mil falacias” para mantenerlo en prisión, donde vivió un infierno.

Aseguró que no ha cometido ningún delito, lo que se constató en la prueba de polígrafo que le practicaron.

“En todo me aprueban que he dicho la verdad y no he cometido las barbaridades que me han fabricado”, expresó.