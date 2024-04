“Le sacó”: Salinas Pliego exige disculpa pública de AMLO tras rechazar entrevista

El magnate mexicano Ricardo Salinas Pliego ha puesto sobre la mesa una demanda clara y directa, una disculpa pública del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Esta petición surge después de que durante la conferencia de prensa matutina del martes 2 de abril en Palacio Nacional, López Obrador rechazara una entrevista propuesta por Salinas Pliego a través de TV Azteca, el medio de comunicación del magnate.

“Nunca he sido un cobarde agachón”: Ricardo Salinas Pliego

La exigencia de Salinas Pliego se ha hecho eco en las redes sociales, donde ha expresado su descontento por la negativa presidencial.

“Ya que mi amigo @lopezobrador_ le sacó la vuelta al asunto de la entrevista, espero que se me ofrezca una disculpa pública ya que YO NUNCA he sido un cobarde, agachón de los que ‘callan como momias’ ante la corrupción, la violencia y la falta de resultados de los #Gobiernicolas. Nosotros siempre decimos la verdad y la decimos de frente, si no lo hiciéramos así, seríamos unos cobardes!!! Hay que trabajar más, poner menos excusas y dar más resultados”, dijo Salinas Pliego.

En un mensaje dirigido a López Obrador, el magnate señaló que el presidente “le sacó la vuelta al asunto de la entrevista”, por lo que le exige “una disculpa pública” ya que asegura que él “nunca ha sido un cobarde agachón”.

Salinas Pliego destacó el compromiso de su empresa, TV Azteca, con la verdad y la transparencia al afirmar que “si no lo hiciéramos así, seríamos unos cobardes”.

Además de solicitar una disculpa pública, Salinas Pliego instó al presidente a trabajar más, a poner menos excusas y a ofrecer más resultados. Esta llamada a la acción refleja su postura crítica ante la gestión gubernamental y su compromiso con la mejora continua y el progreso del país.

AMLO rechaza entrevista por... ¿falta de pago de impuestos?

Un día antes, el lunes 1 de abril, Andrés Manuel señaló que los dueños de los medios de comunicación del país -como Salinas Pliego de Tv Azteca-, nunca han entrevistado a nadie, por lo que el empresario vio esta oportunidad como un reto propuesto por el presidente, el cual aceptó.

“Hoy, @lopezobrador_ volvió a referirse a mí (como ya es costumbre) diciendo que yo nunca he entrevistado a alguien. En respuesta, le digo a mi amigo que YO SÍ acepto el reto y quiero entrevistarlo personalmente para platicar de forma franca y honesta, más bien crítica y sin medias tintas”, aseguró el dueño de Grupo Salinas.

En respuesta a ello, este martes el mandatario respondió a Ricardo, rechazando su entrevista en TV Azteca por presuntos asuntos del Poder Judicial debido a los impuestos que le debe el empresario al Servicio de Administración Tributaria (SAT), los cuales el Gobierno de México reveló en un expediente de adeudo fiscal.

“No puedo porque hay un asunto en el Poder Judicial que tiene que ver con los impuestos (que no ha pagado)y es mejor que pase eso y luego hablamos. No hay que exaltarnos”, refirio el presidente López Obrador durante ‘la mañanera’.