Agencia de Atención Animal en CDMX descarta persecución por no registrar a mascotas

Carlos Esquivel Lacroix, titular de la Agencia de Atención Animal, aseguró que las nuevas disposiciones de la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México no incluyen sanciones específicas por no llevar a cabo el trámite del Registro Único de Animales de Compañía (RUAC).

De acuerdo con información de El Universal, Esquivel Lacroix destacó que el propósito del RUAC es garantizar la certeza jurídica para perros y gatos como seres sintientes con derechos, protegidos por la legislación capitalina.

En ese sentido, desmintió la idea de que este registro tenga la intención de ser obligatorio o de iniciar una persecución hacia los dueños de mascotas, por el contrario, es recopilar datos estadísticos y promover la tutela responsable para asegurar el bienestar de los animales de compañía.

De igual forma, negó rotundamente los rumores que circulan en redes sociales sobre posibles costos del registro o sobre conspiraciones de espionaje, asegurando que los datos personales de los ciudadanos que registren a sus animales de compañía están resguardados por la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

Por otro lado, el titular de la Agencia de Atención Animal explicó que, aunque no se verificará activamente la posesión del RUAC por parte de los tutores de mascotas, en caso de que un animal esté involucrado en un conflicto legal, el registro servirá como prueba de tutela. No obstante, aclaró que no se solicitará constantemente este documento ni se aplicarán multas por no haberlo tramitado.

Actualmente el RUAC cuenta con 177,873 animales registrados, principalmente perros y gatos, aunque se está considerando una segunda fase para incluir a otras especies de animales de compañía, como roedores y aves, y en una tercera etapa se contempla la inclusión de animales presentes en entornos familiares en alcaldías rurales como Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco y Tlalpan.