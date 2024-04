‘Necesito dinero’: Familias ya requieren 300 pesos diarios para el mandado

¡Necesito dinero!, es el reclamo de un número creciente de familias, quienes a la hora de ‘hacer el mandado” y decidir qué van preparar de comer se topan con una fuerte realidad: se requieren 300 pesos –como mínimo– para cocinar una sopa de verduras y pollo frito con papas.

Pero, si en lugar de pollo, el menú incluye un kilo de bistec de diezmillo de res o dos kilos de pescado, uno de aguacate y una lechuga para la ensalada, la cuenta del mandado fácilmente se dispara a más de 400 pesos, reveló la Profeco.

Reporto, que sin tomar en cuenta el costo de las carnes –pollo, pescado o res–, las verduras; frutas como el aguacate, chile verde o de árbol, papa, tomate, jitomate y cebolla representan un gasto de 150 a 200 pesos.

Ello, debido a que el precio de un kilogramo cada uno de los productos mencionados oscila entre 30 y 40 pesos, con pico de 60 pesos en el caso del aguacate; sin contar el gasto por el consumo de gas y el tiempo requerido para cocinar.

Dicha relación de productos y precios está calculada para una familia de cuatro a cinco personas: dos padres y dos o tres hijos, quienes consumen sopa, guisado, agua de limón y una fruta como postre: plátano o manzana.

“El precio de frutas y verduras reportó un incremento anual de 11.74% al cierre de la primera quincena de marzo de 2024”. — Inegi

Verduras cuestan más de 30 pesos

A través del micrositio Quién es Quién en los Precios, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló que apenas dos alimentos frescos –zanahoria y espinacas–, de una lista de 12, reportaron un precio menor de 30 pesos.

Ello implica que, al menos, 80% de los alimentos frescos, que consumen las familias como el mandado diario, superan 30 pesos por kilo y que, con solo comprar tres productos como papa, jitomate, tomate –que no pueden faltar en las sopas, guisados y salsas–, supone un desembolso mínimo de 100 pesos.

La Profeco señaló que el kilo de papa promedia 35 pesos, el jitomate entre 35 y 46 pesos según el tamaño o variedad y el tomate verde cuesta 33 pesos; el kilo de plátano y manzana oscila entre 23 y 60 pesos.

Mientras que un kilogramo de “sopa de verdura” –que incluye pequeñas proporciones de calabaza, chayote, zanahoria, col, brócoli, acelgas y papa picada– ronda entre 25 y 30 pesos por kilo en las recauderías y mercados públicos.

Ya no hay mandado 100 pesos

Griselda Juárez Hernández, propietaria de un recaudería y varios puestos de tianguis en la zona conurbada de la CDMX, evidenció que “ya no hay mandado de 100 pesos”, ni verduras que cuenten 10, 12 o 15 pesos, como hace cuatro o seis años.

“Si los clientes llevan un kilo de papa (36 pesos), uno de jitomate (35 pesos), tres cebollas –medio kilo– (28 pesos), 10 pesos de chile verde y dos aguacates 25 pesos), que puede ser algo de lo más común, llevas una cuenta de 134 pesos.

“Y si le sumas alguna fruta, tomates, tal vez nopales –para la carne en salsa verde– y medio verdura para la sopa, ya suman 200 pesos. Tal vez no sea de todos los días, pero en comprar el mandado para la comida son 150 pesos” dijo.

Frente a tal panorama de precios, María Hernández, ama de casa, explicó que en su familia –dos padres, dos hijos de 18 y 22 años y un abuelo de 73, el gasto diario para comer es de 200 a 350 pesos, incluyendo un kilo de pollo o tres cuartos de bistec.

“Les digo a mis hijos y no me creen, ya se acabaron los tiempos cuando hacia de comer con 50 o 100 pesos; todo está bien caro y, no podemos hacer mucho porque es comida. Antes preparabas huevo con chile verde, unas tortillas y frijoles y ya estaba; ahora, hasta el pollo rostizado cuesta 130 pesos y necesitas dos para comer bien”, dijo.

Precio de alimentos de consumo diario

El sitio Quién es Quién en los Precios reportó que el kilo de frutas, verduras y condimentos, de consumo diario, reportan el siguiente precio promedio: