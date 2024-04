Mario Delgado cuestiona visita de candidata de la oposición al INE

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, cuestionó la visita que hizo ayer la candidata del PRIAN a las instalaciones del INE para pedir una campaña en la que el Instituto diga que, sin importar el resultado de la elección, los programas sociales no se acabarán.

Por lo anterior, comentó que la candidata busca que la autoridad electoral haga campaña por ella, lo cual es improcedente. “Queremos denunciar que la candidata del PRI y sus secuaces fueron ayer al INE. Ahora la candidata del PRI y del PAN quiere que el Instituto le haga su campaña.

Como “Alito” y “Markito” no dan dinero, está buscando cómo conseguir recursos por todos los medios posibles. Ojalá la autoridad electoral no se preste a la trampa que quieren plantear el PRI y el PAN; que ellos sean responsables de sus actos”.

En ese sentido, refrendó los dichos de Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, quien aseguró que los de la derecha fueron a arrodillarse ante el INE.

“Nuestra candidata lo dijo muy bien ayer: ‘fueron al Instituto a arrodillarse; a pedirles que por favor el INE haga una campaña para decir que ellos no van a quitar los programas sociales’”.

La doctora también apuntó, con mucha agudeza, que la campaña que pide la candidata de la derecha no tiene sentido, pues ellos ‘no creen en los programas sociales; ellos no creen en los derechos del pueblo de México, y ellos no creen en la pensión universal para los adultos mayores’”.

El también coordinador general de la campaña presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia apuntó que los programas sociales sí están en riesgo, pues la derecha siempre ha votado en contra de estos apoyos. “La derecha se opuso a la reforma constitucional del artículo cuarto que se aprobó el 10 de marzo de 2020, donde se estableció como un derecho social las pensiones y las becas.

Llevan seis años votando en contra de que los programas sociales tengan el presupuesto necesario. Si ellos hubieran tenido más votos que nosotros, las pensiones no hubieran tenido el dinero para pagarlas. No habría presupuesto para las becas ni para apoyos en favor de las personas con discapacidad”, señaló.

En consecuencia, recordó que la representación de Morena ante el INE, encabezada por Sergio Gutiérrez Luna, solicitó al Consejo General una campaña institucional que informe cómo han votado los partidos políticos en materia de programas sociales.

“En todo caso, nosotros proponemos que se haga una campaña por parte del INE donde se informe a la ciudadanía cómo votó cada partido político. O que el Instituto haga una campaña donde diga que el pueblo de México está en contra de la corrupción”, comentó.

Mario Delgado llamó a votar por los partidos de la transformación para garantizar la continuidad de los derechos y los apoyos en favor del pueblo de México.

“Por eso es indispensable votar por la transformación este 2 de junio. Sólo si logramos el Plan C podremos garantizar que los derechos permanezcan blindados en nuestra Constitución”.