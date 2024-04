Vinculan a proceso a Fofo Márquez por tentativa de feminicidio

La tarde de este miércoles, Fofo Márquez fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa tras golpear a una mujer en Naucalpan, Estado de México el pasado jueves 4 de abril.

Márquez fue detenido por la policía del Estado de México horas más tarde después de que el video de la agresión se viralizara, fue ingresado en el penal de Barrientos, donde se realizó una primera audiencia.

Ahora un juez vinculó a proceso al tiktoker por el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de la mujer identificada como Edith, por lo que Fofo Márquez seguirá en prisión cautelar debido a la gravedad del delito que cometió.

¿Fofo Márquez lloró en la primer audiencia?

De acuerdo con testigos que estuvieron presentes en la primera audiencia, la mujer agredida encaró al influencer cuestionándolo del por qué la atacó con tanto odio.

“No sé por qué me atacaste de esa manera, tengo 52 años y tú 25 aproximadamente, podría ser tu mamá, no se qué tanto odio le puedas tener a las mujeres”. Aseguran que en ese momento Fofo agachó la mirada y comenzó a llorar.

La polémica vida de Fofo Márquez

La detención y ahora vinculación a proceso de Márquez se suma a una serie de controversias en las que se ha visto envuelto a lo largo de su carrera en redes sociales. Desde sus inicios en 2022, su estilo de vida extravagante y la ostentación de riqueza generó la atención de propios y extraños.

Uno de los primeros escándalos tuvo lugar cuando se difundieron imágenes del creador de contenido y Karely Ruiz, intercambiando muestras de afecto, seguidas de acusaciones públicas sobre que Fofo Márquez se negó a pagar una cuenta de 60 mil pesos en un antro, dejando a la modelo con la deuda en el lugar.

En otra ocasión, se vio envuelto en un pleito público al asegurar que era el padre del hijo de Santa Fe Klan y Maya Nazor, así como enfrentamientos con otros personajes del espectáculo o el internet como Alfredo Adame y el Rey Grupero.

Uno de los casos más sonados fue cuando cerró el puente Matute Remus de Guadalajara para grabar contenido para sus redes sociales, lo que le costó ser multado y obligado a cumplir horas de trabajo comunitario.