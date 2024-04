Pemex revisará de nuevo ducto para descartar contaminación a pozo de Alfonso XIII

El pozo de la colonia Alfonso XIII se localiza unos 10 metros más alto que el terreno de la Benito Juárez y solo abastece a colonias de esa alcaldía y no a las de Álvaro Obregón FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, explicó cómo fue el proceso para detectar en dónde se originó la contaminación del agua que llega a varias colonias de la alcaldía Benito Juárez, la cual se originó en un pozo localizado en la colonia Alfonso XIII en la alcaldía Álvaro Obregón, luego de descartar que estuviera en el Sistema Cutzamala, tanque de Santa Lucia y en los tres pozos de la demarcación afectada.

Relató que se determinó revisar el pozo de esa colonia ya que aunque está en otra alcaldía, solo abastece a regiones de la Benito Juárez, en donde a unos 500 metros pasa un ducto de Pemex, por lo que se pidió la ayuda de ese organismo para revisar si había alguna afectación en la tubería.

Sin daños en ducto de Pemex

Pemex revisó si había alguna variación de presión, lo cual se descartó, aunque se hará otra verificación por medio de un dispositivo que va por dentro del ducto y cuenta con un sistema de video.

Reiteró que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) verificaron 65 inmuebles que después se amplió a 78, al inicio las revisiones se realizaron en las colonias Nochebuena y Nonoalco.

Entre las revisiones se acudió a tres gasolineras sin que esos establecimientos tuvieron daños en su infraestructura, también se revisaron cajas de válvulas en la vía pública, después de todo eso se descartó que la afectación haya ocurrido en la Benito Juárez, así que se buscaron sitios en otro lugar, fue así como se llegó al pozo en Alfonso XIII, que está 10 metros más arriba que la alcaldía afectada.

El jefe de gobierno explicó que Pemex acudió para extraer el agua del pozo y proceder con su limpieza, pero precisó que aún hay agua contaminada dentro de la red que debe ser desalojada para que llegue el agua limpia a los domicilios.

Aunque aún no se sabe con exactitud cuál es la sustancia que llegó al pozo, solo que es del grupo de los aceites y lubricantes, además de reiterar que no fue gasolina ni ningún otro combustible, por lo que no hay riesgo de explosión en la red y tampoco en las viviendas.