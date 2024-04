Ruac no sirve: capitalinos acusan fallas para registrar mascotas

Luego de que el Gobierno de la Ciudad de México diera a conocer que a partir del 1 de abril de 2024, es obligatorio registrar a las mascotas en el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC), también conocido como la CURP para animales, con el objetivo de facilitar la localización en caso de extravío o robo.

Sin embargo, algunos dueños de mascotas que intentan registrar a sus animales han experimentado dificultades al intentar acceder al sitio del RUAC, encontrando mensajes de error que indican que la página no funciona adecuadamente o que es inaccesible.

Publimetro dio a conocer que a dos días después de que se anunciara su obligatoriedad, la página del RUAC permanecía inaccesible, sin que el gobierno de la Ciudad de México proporcionará alguna explicación detallada sobre su funcionamiento.

RUAC presenta fallas

Algunas quejas en redes sociales

Cientos de dueños e mascotas denunciaron a través de las redes sociales las fallas en el portal del RUAC:

@sam_butterflay_: ‘Justo ahora estoy intentando registrarme para sacar el RUAC de mis peluditos y al crear mi cuenta me marca: Error, intenté más tarde’”

@sior33: ‘Estoy intentando registrarme y registrar a mis mascotas y me sale error 128 @martibatre’”

@Lealchris1985: ‘Oye @GobCDM tu página RUAC para registrar mascota no más no sirve, llevo días así’”

@erikazapata: ‘¿Cómo pueden exigir eso si la página del RUAC no funciona? No he podido registrar a mi perrita porque NO DESPLIEGA la información de las colonias. ¿Y así exigen el registro?’”.

La plataforma RUAC presenta fallas (Foto: X)

¿Qué explicación da las autoridades ?

Curiosamente, a pesar de las crecientes quejas y la evidente frustración de los usuarios, la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) ha mantenido un silencio absoluto, sin proporcionar ninguna explicación sobre las fallas en la plataforma.

El director de la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México (AGATAN), Carlos Esquivel Lacroix, explicó que debido a la masiva respuesta de la población, la página del RUAC se ve saturada o puede operar de manera lenta.

“No existe un tiempo límite para el registro. Sugerimos que se intente más adelante, ya estamos trabajando para contar con un servicio más ágil y fortalecido”, señaló Esquivel Lacroix, en una entrevista radiofónica con Martha Debayle.

¿Qué sucede si no registras a tu mascota en el RUAC?

Las personas que no realicen el registro de sus mascotas podrán hacerse acreedoras a una multa económica que va desde 21 hasta 30 veces la Unidad de Medida Actualizada (UMA), equivalente a 2,000 a 3,000 pesos mexicanos. Es importante cumplir con este trámite para evitar sanciones y garantizar la seguridad y ubicación de nuestras queridas mascotas.